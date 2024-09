Julieta Zylberberg cruzó a Esteban Trebucq en vivo por la situación del país

Todo comenzó cuando, en medio de una conversación sobre el estado del país, Zylberberg expresó su preocupación por la situación de los jubilados. La actriz, con un tono de incredulidad, afirmó: “Los jubilados no pueden comprar los remedios que no les entregan”, subrayando la grave situación que enfrenta este sector vulnerable de la población. Esteban Trebucq respondió rápidamente, recordando que el cálculo para las jubilaciones había sido realizado durante el gobierno anterior y que los problemas actuales no eran exclusivos de esta gestión.

La actriz no tardó en responder: “Ahora que tienen la oportunidad de mejorar, ¿cómo no lo están haciendo ahora que tienen la posibilidad?”, marcando su postura de que, más allá de las dificultades heredadas, el gobierno actual debería estar en condiciones de ofrecer soluciones. Trebucq, por su parte, cuestionó de manera directa a Zylberberg sobre de dónde saldría el dinero necesario para financiar estas mejoras, lo que la actriz, con ironía, reconoció no saber con precisión, pero insistió en que los recursos debían estar en algún lugar.

La discusión subió de tono cuando Zylberberg sostuvo que el actual gobierno no estaba aprovechando su oportunidad para corregir los errores del pasado. A esto, Trebucq respondió señalando que el gobierno de Milei no tiene mayoría en el Congreso, lo que limita su capacidad de tomar decisiones efectivas. “Si no sabés, no digas que tienen todo el poder”, replicó el periodista, destacando que, aunque Milei es el presidente, su gestión enfrenta importantes barreras legislativas.

“Los restaurantes no están llenos como hace un tiempo, y antes podías llenar el changuito en los supermercados”, comentó Juana Viale. Diego Ramos, otro de los invitados, intentó intervenir para aportar una perspectiva más equilibrada, recordando que, aunque el gobierno de Milei tiene el poder ejecutivo, sus decisiones están sujetas a las limitaciones impuestas por el Congreso. Sin embargo, la discusión entre Trebucq y Zylberberg no disminuyó. El periodista insistió en que, aunque los problemas de los jubilados son graves, no son exclusivos de esta administración. “El año pasado también se cagaban de hambre los jubilados, no es algo nuevo”, aseguró Trebucq, en referencia a las dificultades que el sector ya enfrentaba antes de la llegada de Milei al poder.

Zylberberg, visiblemente frustrada, respondió: “Eso de echar culpas... ¿Por qué no se concentran en solucionar ahora que pueden?”. Trebucq, con firmeza, reiteró que sin la mayoría en el Congreso, es difícil avanzar con las reformas necesarias para cambiar la situación del país. Ante esta respuesta, la actriz lanzó una exclamación: “¡Ay, por favor!”, dejando en claro su desacuerdo con la visión del periodista.