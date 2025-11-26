L-Gante reveló cuáles serán los requisitos que deberá cumplir su siguiente novia

En su entrevista con Belén Ludueña, el cantante reveló que hace mucho no tiene sexo.

L-Gante se encuentra viviendo una situación delicada a raíz de su conflicto con su exrepresentante, Maxi El Brother . A eso se le sumó la soledad en el ámbito sentimental, y en una entrevista con Belén Ludueña reconoció que hace mucho no tiene sexo . “Estoy quebrado sentimentalmente. Quiero enamorarme y no fallar en la elección. Hace tiempo que no tengo intimidad”, expuso al aire de Tarde o Temprano.

En otro fragmento de la entrevista expuso qué requisitos debe cumplir su próxima pareja y fue contundente: “Con que sea una buena mujer es suficiente, que me haga bien en lo sentimental, que no me dañe”.

El referente de la cumbia 420 también recordó su romance con Wanda Nara, con quien dijo haber tenido una buena experiencia en la cama y en el plano amoroso. “Hay un motivo por el cual no me quedé enganchado. Quizá eso que me distraía mucho en la situación que necesitaba ordenar. Ella me dijo que, cuando la precise, iba a estar”, sentenció.

Hace algunas semanas, L-Gante sorprendió a sus seguidores con un anuncio laboral. Aseguró que ya no continuaría bajo la representación de Maxi El Brother y explicó cómo seguiría su carrera musical.

“He decidido cambiar mi equipo de trabajo y representación, y quiero agradecer de corazón a todos los que me han acompañado hasta acá por su dedicación y compromiso. A partir de ahora, inicio un nuevo camino junto a mi disquera, enfocado en mostrarles la mejor versión de mí como cantante y artista. También quiero llevar tranquilidad a todas las empresas y productores que hayan contratado algún show conmigo: todos los contratos vigentes serán respetados”, aclaró. Por último, agradeció el apoyo de siempre y se mostró expectante: “Se viene una nueva etapa, y voy con todo”.

L-Gante va por Milei y quiere ser presidente

L-Gante no anduvo con rodeos y dejó en claro cuáles son sus deseos a futuro. Su figura se generó en torno a su nivel artístico cada vez que produce música y la calidad de sus shows que admiran sus fanáticos, pero, sin embargo, en su cabeza pasa también abrir el juego a otros trabajos.

Durante su participación en el programa televisivo que conduce Juana Viale el artista generó una fuerte sorpresa por ante el resto de los invitados, en el que estaba también la mediática Virginia Gallardo, quien fue elegida como nueva diputada nacional en representación de La Libertad Avanza. "Si Dios quiere pronto voy a empezar a trabajar por la Argentina próspera que todos deseamos", dijo cuando fue consultada por la conductora sobre su nuevo rol.

Mientras el tema estaba sobre la mesa Elian Valenzuela, su nombre de pila, se metió en el tema para dar su postura al respecto: "Algo que veo muy bien es hacer las cosas por el país sin mirar lo que hace el otro, eso es lo mejor", dijo y lanzó una frase que llamó la atención por la confesión: "A mí me gustaría ser Presidente".

"¡Dios mío! ¡Va por vos Milei!", se animó a reaccionar Gallardo al escuchar la postura del cantante. "Mientras no necesite robar, golazo...", cerró L-Gante.