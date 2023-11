La boda de Nicole Neumann y Manu Urcera: cómo hizo el piloto para conquistar a la modelo

Cuando Nicole era sólo una beba, la familia se trasladó a Salzburgo, a 300 kilómetros al oeste de Viena. Pero en la tierra de la familia Unterüberbacher sus padres decidieron separarse.

Nicole Neumann.jpg Una adolescente Nicole Neumann en sus primeros pasos de su carrera como modelo.

Junto con su madre Claudia, Nicole regresó a Buenos Aires cuando aún no había cumplido el primer año de vida. Tres años más tarde, la empresaria rehízo su vida y así nació Geraldine Neumann, la hermana menor de la modelo que hoy vive en la localidad cordillerana de Villa La Angostura.

Cómo fueron los comienzos de la carrera de Nicole Neumann

No había cumplido 15 años cuando Nicole dio inicio a su carrera profesional de modelo en la agencia de Pancho Dotto. A fuerza de trabajo y sacrificio, supo conquistar todas las miradas en las pasarlas y fue la protagonista de innumerables tapas de revistas.

A mediados de los 90, Nicole Neumann fue parte del elenco de la tira juvenil Amigovios, incursionó en el canto y fue la cara (y el cuerpo) de distintas marcas de ropa, lencería y trajes de baño. Luego formó parte del elenco de 90 60 90 Modelos.

Protagonizó junto a Pampita Ardohain una de las grietas más recordadas del mundo del modelaje –le atribuyen haber bautizado a su colega como ‘muqui’– y tras una producción de fotos se enamoró y se casó con el entonces defensor y capitán de Vélez Sarsfield Fabián Cubero. Tuvo tres hijas: Indiana (15), Alegra (13) y Sienna (9).

Pero antes de formalizar con Poroto Cubero (la boda fue en secreto en Cabo San Lucas, el exclusivo balneario de México, en mayo de 2008), Nicole Neumann ya se había casado una vez: en diciembre de 2005 se unió a Nacho Herrero, a quien había conocido mientras estaba en pareja con Matías Liberman, y ambos fueron pescados in fraganti en Cabo Polonio.

Nacho-Herrero (2).jpg Nacho Herrero fue el primer marido de Nicole Neumann. Se casaron en 2005.

En su rol de animadora de TV, Condujo Simplemente Nicole (C5N), participó del segmento de ShowMatch El Musical de tus sueños, tuvo un cameo en Botineras y condujo el ciclo FTV Mag por la extinta señal FTV. A su vez, integró el panel de un renovado Animales Sueltos, pasó por Nosotros a la Mañana y en la actualidad es jurado en el exitosísimo programa de Guido Kaczka, Los 8 escalones.

Cómo empezó la historia de amor entre Nicole Neumann y Manuel Urcera

Promediaba el mes de marzo de 2021 y un amigo en común los presentó. Si bien en un principio los 11 años de diferencia –ella es la mayor- podían parecer un impedimento, la relación entre la panelista y el piloto fue afianzando.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicole Unteruberbacher (@nikitaneumannoficial)

“Ella no sabía quién era yo, pero me dio una oportunidad y acá estamos”, afirmó Urcera a poco del comienzo de su relación. La pareja atravesó distintas crisis, circularon rumores de distanciamiento, pero el amor prevaleció.

José Manuel Urcera fue uno de los pilares que sostuvieron a Neumann, primero, en su conflictiva relación con su ex Fabián Cubero. Luego, el piloto de Turismo Nacional la ayudó a “manejar” los problemas vinculados al juicio por la cuota alimentaria de sus hijas Indiana, Alegra y Sienna; y los celos vinculados a la nueva pareja del exfutbolista -Mica Viciconte- y Luca, el hijo varón de ambos.

Nicole Neumann y Manuel Urcera de paseo por las playas y el Jardín Botánico de Río de Janeiro 1200 x 678.png Nicole Neumann y Manuel Urcera de paseo por las playas y el Jardín Botánico de Río de Janeiro. Instagram @nikitaneumannoficial

En los más de dos años de relación, Neumann y Urcera compartieron una infinidad de viajes. En algunas ocasiones ella lo acompañó a participar de distintas actividades en el equipo Ferrar de Italia. En otras, disfrutaron de vacaciones en destinos sonados como España y Francia, Brasil, Estados Unidos, entre otros.

La propuesta de casamiento de Manu Urcera a Nicole Neumann

Sin previo aviso, a través de las redes sociales, los novios anunciaron en enero de este año que darían el ‘Sí’ en el Registro Civil. En aquella oportunidad, compartieron un posteo donde se podía ver cómo ella lucía un imponente anillo de compromiso.

“Una noche de ensueño, una vez más que me sorprendiste con cada detalle, el atardecer perfecto, el anillo perfecto, el poema perfecto”, escribió Neumann en Instagram al mostrar algunas fotos del compromiso, cuya boda será el 8 de diciembre.

Nicole Neumann y Manuel Urcera se comprometieron el 4 de enero de 2023 .png Nicole Neumann y José Manuel Urcera se comprometieron el 4 de enero de 2023 en coincidencia con el aniversario de casados de los padres del piloto. Instagram @nikitaneumannoficial

Ante el tenor de la información, la prensa especializada en la farándula y el espectáculo fueron a buscar el testimonio de los protagonistas. Y fue la propia Neumann quien detalló cómo fue la tarde en la que aceptó a su futuro esposo. Entrevistada por un cronista de Socios del Espectáculo, Nicole dio cuenta de la felicidad que experimentó ese momento y hasta había dado indicios de cuando sería la gran noche.

“No me lo veía venir para nada, fue mega sorpresa. Hoy es el aniversario de mis suegros entonces estábamos todos engañados de que era una comida que les organizó a ellos. Íbamos con esa idea, ¿viste? Nunca me lo hubiera imaginado. Lo armó muy bien”, detalló. Neumann.

Ante la consulta el periodista, Nicole detalló cómo fue el momento e en el que le cayó la ficha que a diferencia de sus suegros, la protagonista de la tarde era ella misma. “Fuimos primero solos. Me bajé de la camioneta y me vendaron los ojos. Yo decía: ‘No, pero yo no soy la agasajada. Gordi, avisale que yo no soy’. Y ahí con eso me llevaron engañada”, añadió.

Así contaba Nicole Neumann cómo le propuso matrimonio Manu Urcera.mp4 Así contaba Nicole Neumann cómo le propuso matrimonio Manu Urcera. YouTube Socios del Espectáculo

Ya sin la venda, la modelo descubrió la sorpresa que Urcera había preparado. El atardecer soleado, un banco debajo de copas de árboles frondosos le dieron el condimento especial.

A partir de ese momento, los preparativos se pusieron en marcha y, si bien aceleraron a toda máquina, también hubo algunos “rebajes” vinculados a versiones de supuestos encontronazos, que fueron desmentidos por los protagonistas. Hoy, en coincidencia con Halloween, los novios están cerca de llegar a la meta, de ver la bandera a cuadros del día de su casamiento.