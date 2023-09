La desagradable frase de Alfa tras el intento de suicidio de Maxi de Gran Hermano

En la madrugada del viernes 22 de septiembre, Maxi Giudice fue trasladado de urgencia tras consumir un blister completo de pastillas de clonazepam de 2 miligramos. Luego del intento de suicidio del ex participante de Gran Hermano , y en medio de la incertidumbre por su estado de salud, Alfa hizo durísimas declaraciones sobre su ex compañero del reality.

ALFA.mp4 Alfa habló sobre el delicado presente de salud mental que atraviesa Maxi Giudici y fue muy duro con su ex compañero de Gran Hermano.

Para termiar, Alfa arremetió sin filtro contra Maxi: "En la vida todo vuelve... ¡Todo!", fue su duro comentario sobre el delicado momento de salud mental que está atravesando su compañero de reality.

Poco después, Alfa fue interceptado por el cronista de Poco correcto, que quiso conocer su opinión sobre Maxi, quien no atraviesa un buen momento luego de la exposición de Gran Hermano. El cronista le preguntó a Alfa cómo vive él la exposición: "A mí no me afectó la fama porque no me creo nada. Soy feliz. Soy el mismo tipo de siempre. No actué. No fui personaje de nadie. No le mentí a nadie", fue su respuesta.

Sobre la situación puntual de su compañero de reality, dijo: "Maxi no es mi amigo. Estaba en la casa, pero no es mi amigo, no tengo ningún sentimiento para con él... Es más, me deseó la muerte adentro de la casa: 'sáquenlo adentro de una bolsa'...", recordó Alfa que dijo el cordobés refiriéndose a él.

Por eso, cuando le preguntaron si le apenaba la situación de Maxi, Alfa fue tan directo como siempre. "No, la verdad que no. A mí me apena la gente que me quiere, la gente que quiero, la gente que me demuestra en el día a día que es buena gente", fue la lapidaria respuesta de Alfa.