La emotiva despedida de Mauro Szeta de Telefe después de 8 años

Su destino en este 2025 estaría en América TV . Mauro Szeta, integró durante ocho años consecutivos “El Noticiero de la Gente” y también nueve años en el staff de Cortá por Lozano. Si bien lo caracteriza, sobre todo, su seriedad y solemnidad, ayer, el periodista no pudo contener su emoción al despedirse de sus compañeros de trabajo.

Luego de conocerse la noticia de su cambio de señal, Germán Paoloski, el conductor del Noticiero de la Gente, le dedicó unas emotivas palabras "h oy es un día muy particular quiero decir porque, así como se termina enero, se termina un ciclo, un ciclo exitoso, un ciclo hermoso, un ciclo maravilloso porque es un ciclo que tuvo en este noticiero al señor Mauro Szeta. Digo esto, porque el noticiero va a seguir por supuesto, la mayoría de nosotros seguimos aquí, pero él se despide ", sostuvo Paoloski.

Mauro Szeta junto a Paoloski y Castellini en el noticiero.png Mauro Szeta se despidió de "El Noticiero de la Gente" después de ocho años.

La emocionante despedida de Mauro Szeta en “El noti de la gente” y “Cortá por Lozano”

Si bien, el conductor ya estaba informado sobre la decisión de Szeta, no deja de causarle impacto la noticia. Con tristeza lo despidió al aire y le lanzó una fuerte advertencia: "Va a seguir trabajando en otro sitio. No te van a tratar como nosotros, no vas a estar bien como lo estás con nosotros, pero siempre deseamos lo mejor" y concluyó demostrando un gran cariño hacia el periodista de policiales, "es difícil despedirte, pero esta es tu casa", se sinceró Paoloski.

Por su parte, Szeta, conmovido por cada cálida palabra recibida dedicó unas sentidas palabras a su equipo de noticiero, donde nueve años atrás recibió la oportunidad de formar parte de esa apuesta del canal: “Agradezco eternamente la oportunidad que me dio Telefe que me hizo crecer profesionalmente cuando vino la propuesta de sumarme a El Noticiero ”. Además, Szeta, agregó “ son años maravillosos los que pasé, hasta hoy a último momento quería venir a laburar, porque amo venir. Y bueno, a veces la vida te pone laboralmente con otro proyecto. Me pareció que era momento para iniciar otro proyecto, pero tengo los mejores recuerdos de acá. Siento que crecí como persona, como laburante ni hablar ”, expresó Mauro entre lágrimas con Paoloski y Milva Castellini, los conductores del noticiero diario del medio día en el canal de las pelotas.

Mauro Szeta en Cortá por Lozano.png Mauro Szeta se despidió de "Cortá por Lozano" después de nueve años.

Por otra parte, el periodista de policiales también se despidió de Cortá por Lozano, un ciclo que inició hace nueve años y reconoció su cambio durante el tiempo transcurrido “ yo venía muy formado del palo del periodismo estricto y llegar acá me permitió mostrar otra cosa, la vida es un todo ”, dijo mientras veía las cosas que hizo a lo largo de los nueve años que estuvo al aire con Vero Lozano. “ Nada es dramático, para mí es crecimiento, es otra oportunidad, otro proyecto. Paso acá muchas horas y para mi Telefe fue mi lugar de crecimiento en los últimos nueve años, aprendí a querer a cada uno de ustedes ”, detalló Szeta sin dar más detalles acerca de la decisión que tomó.

Cada una de las panelistas le dedicó sinceras y sentidas palabras, destacando su labor y, sobre todo, su personalidad. Todas coincidían en que van a extrañar su compañía en el piso, pero felicitaron a su compañero por la exitosa trayectoria compartida y todo lo que vendrá. “Lo lindo que tiene Mauro es su calidad de persona, es un compañero como pocas veces uno se cruza en esta profesión. Veía a tus viejos y me acuerdo el día que te fui a ver al teatro. Acá transitamos todos tus estados, tus alegrías, tus tristezas y te voy a extrañar cada minuto ”, cerró Costa. La despedida continuó y, pasado el tiempo del programa, se saludaron a pura felicidad.

A donde se va Mauro Szeta

En cuanto a su futuro, será parte del programa de Lapegüe en América TV, que llevará por nombre “Social Lape” y se emitirá de 10:00 a 13:00. El equipo estará conformado por figuras como Marina Calabró, Mai Pistiner, el Bicho Gómez, Mica Lapegüe y Leo Paradizo, entre otros. Adelantó que es posible que se sumen más personas al programa. El periodista, Mauro Szeta, confesó: “es un desafío y la vida me pone en un lugar donde quiero probar algo nuevo ”.