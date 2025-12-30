La escandalosa foto de Luciana Salazar que se filtró en las últimas horas

El conflicto judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado sumó un nuevo capítulo escandaloso. Todo comenzó en la última audiencia del juicio que enfrenta a la modelo y al economista, cuando el abogado de la exvedette sacó a relucir una foto íntima de la expareja.

La imagen, que los muestra teniendo sexo, fue presentada en medio de la audiencia y dejó a Redrado completamente descolocado. Según trascendió, el abogado de Luciana no dudó en increparlo: “¿Así que estaban separados? Si este tipo no quiere pagar, dejate de joder, hacete cargo”, le lanzó, mientras exhibía la foto frente a todos los presentes.

El episodio generó un verdadero revuelo en la sala. Testigos aseguran que Redrado se puso rojo y no supo cómo reaccionar ante la inesperada jugada de la defensa de Salazar. La pelea judicial entre la modelo y el economista viene sumando capítulos cada vez más polémicos. Luciana Salazar llegó a Punta del Este y, en una entrevista, volvió a poner sobre la mesa su lucha contra Redrado, dejando en claro que la batalla está lejos de terminar.

image

Además, en el programa “La mañana con Moria”, Cinthia Fernández reveló detalles explosivos sobre lo ocurrido en la audiencia. “Esto fue un punto de conflicto. Siempre las fechas son un 'quilombito'. El abogado de Luciana sacó una foto de ellos teniendo intimidad”, contó la panelista, dejando en evidencia el nivel de exposición al que llegó el enfrentamiento.

Por su parte, Gustavo Méndez sumó: “Luli fuma bajo el agua. Te graba con audio, tiene imágenes”. Así, la modelo demuestra que está dispuesta a todo para sostener su postura en el juicio. La filtración de la foto íntima no solo avergonzó a Redrado, sino que también reavivó el fuego de una disputa que parece no tener límites. Mientras la Justicia sigue sin resolver el conflicto, la guerra mediática y judicial entre Luciana Salazar y Martín Redrado promete seguir dando que hablar.

Lo fulminó: Luli Salazar mostró los mails románticos que Redrado le mandó estando en pareja

Luciana Salazar y Martín Redrado fueron protagonistas de una audiencia por la cuota alimentaria de Matilda (8 años) fruto de la relación que tuvieron ambos. Luego de una jornada sin acuerdos y donde las diferencias florecieron, Luciana explotó de furia e hizo fuertes declaraciones en diálogo con la prensa: “Fue una pérdida de tiempo total”.

image

“Dios quiera que el juez se expida antes de la feria judicial. Estoy totalmente desilusionada”, contó la modelo sobre el deseo que tiene previo a la feria que durará hasta el 31 de enero. En su relato también apuntó a que el conflicto no se debe a un problema económico del ex director del Banco Central: “Esto no es una cuestión de plata. Es multimillonario. Ustedes no dimensionan el patrimonio de Redrado. Fui ocho años su mujer, sé los gastos que maneja”, reveló en el programa Las Mañanas con Andino.

Sumado a esta hipótesis, alegó que no cumplir con las normas, según refiere la modelo, corresponde a un trasfondo emocional: “Lo que más me enoja es que no piensa ni siquiera en la mujer que tiene al lado. Es una falta de respeto total seguir en algo con una ex. No respeta nada. Ojalá ella le diga que tiene que ponerle un fin a todo esto”.

Luego de que Redrado niegue ser un deudor alimentario, Salazar fue durísima en sus redes sociales: "Hoy tenía la posibilidad de terminar para siempre el daño que le viene haciendo a una menor y a su madre. No lo hizo. Ni siquiera respeta a su pareja, no soltando su pasado".

Luciana Salazar-Descargo Redes-Pruebas en redes

"Más pruebas presentadas: cuando estando en pareja y me estaba iniciando una ‘falsa denuncia por hostigamiento’, me mandaba mails de islas para irnos juntos. ¡Todo una locura! Esta es la inteligencia emocional que maneja esta persona", sumó entre otras revelaciones en sus historias.