La foto inédita del Chino Darín con sus abuelos: "Los amo"

chino darin.png El Chino Darín con sus abuelos.

Florencia tiene tan sólo 60 posteos en su perfil oficial y, en muy pocos, hace referencia a su vida familiar. Solamente unas pocas publicaciones las dedicó a sus hijos, a sus padres y a su esposo y generalmente son fotografías vintages las que comparte para preservar la identidad de sus seres queridos.

Cuál es el verdadero nombre del Chino Darín

El Chino Darín es uno de los actores más reconocidos y codiciados de Argentina. El joven comparte la misma pasión actoral que su padre, Ricardo Darín, pero no es lo único que heredó de él. Si bien el joven actor es conocido por su apodo desde pequeño, se conoció su verdadero nombre y el motivo por el que tuvo que ocultarlo con alias con el que se lo conoce popularmente.

Son muchos los hijos de actores y celebridades que crecen siendo conocidos por sus apodos sin que se conozca la historia detrás de ellos. Y a pesar de que el actor lo haya contado en un par de ocasiones, son pocos los fanáticos que recuerdan la historia. El apodo de El Chino se debe a que su padre decidió nombrarlo igual que él.

Qué más cosas tienen en común Ricardo Darín y su hijo

Padre e hijo no solo comparten apellido sino que también se llaman Ricardo, por lo que el actor mayor tuvo que encontrar con Florencia Bas, su madre, una manera de diferenciarlo dentro de la familia. "Me llaman Chino un poco por mis rasgos, pero sobre todo porque mi padre necesitaba encontrar un apodo que me alejara de su nombre, Ricardo, que también me puso", reveló Darín hijo en una entrevista.

Chino Darin.jpg El Chino Darín.

Ricardo es un nombre con mucho recorrido histórico a lo largo de las sociedades, principalmente por las clases más altas conocidas como nobleza en algunas épocas y significa “el Rey con gran valentía", por lo que caracteriza a las personas con este nombre como alguien con mucha fortaleza y desempeño.