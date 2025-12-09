La foto de Luisana Lopilato y Michael Bublé que revolucionó las redes

La actriz Luisana Lopilato emocionó a sus seguidores de Instagram tras el posteo de un carrusel con fotos del encuentro con el Papa León XIV en el Vaticano. Luego del Concierto con los Pobres, la artista argentina y Michael Bublé , su esposo y padre de sus cuatro hijos, se acercaron al líder de la Iglesia Católica y le extendieron un cálido saludo.

La argentina fue sin sus hijos y vistió un atuendo rojo, algo que pudo parecer como una ruptura del protocolo de vestimenta, pero que para todo el mundo pasó desapercibido debido al texto reflexivo que redactó después del encuentro.

“¡Dios es grande! Una de esas experiencias que van a quedar en mi corazón para siempre. A veces Dios nos regala momentos que nos recuerdan lo realmente importante. Fue un momento lleno de emoción… Pero también lleno de orgullo. Porque no puedo ni siquiera poner en palabras lo orgullosa que estoy de Mike”, empezó Lopilato.

image

image

“Tal como se lo dije puertas para adentro: ‘No voy a aguantar, voy a llorar todo’. Y sí… así fue. Verte ahí, ver lo que lograste, ver cómo te moviste con esa fuerza tan tuya… fue increíblemente increíble. No existe nadie en el mundo que pueda hacer lo que hiciste vos, de la manera en que lo hiciste. Sos muy, muy increíble”, expresó la actriz en referencia a su esposo.

Este hecho se dio en el marco de la sexta edición del Concierto con los Pobres del Vaticano, que se celebró el 6 de diciembre. Según Vatican News, este evento empezó en 2015, con el objetivo de ofrecerle a las personas sin hogar, migrantes, detenidos con permisos especiales y personas con dificultades mentales y sociales un show de calidad. “Tras la función, se distribuye una cena y artículos de consuelo a quienes los necesitan”, indicaron desde el medio.

La foto de Luisana Lopilato que alimentó los rumores de embarazo

Luisana Lopilato sorprendió en las redes sociales con un extenso mensaje en sus redes sociales para los siete millones de seguidores que tiene en su cuenta personal de Instagram. Junto a su mensaje un emotivo carrousel de imágenes junto a su familia mostrando su costado íntimo en vísperas a las celebraciones por navidad y el fin de año.

image

“Cada vez que estoy terminando un proyecto, mis amigos y la gente que me conoce bien siempre me preguntan lo mismo: ‘¿Y ahora? ¿Cómo te vas a sentir?’ Porque es verdad… durante 8, 10, 12 semanas vivís casi 24/7 con gente nueva. Personas que al principio son desconocidos, pero que de repente ves más que a tu propia familia, más que a tus amigos. Y ahí, sin darte cuenta, empezás a quererlos, a admirarlos, a desear que formen parte de tu vida para siempre", escribió en sus redes sociales.

En continuación al mensaje, sumó: “Y sí… cuando se termina, lo siento. Lo siento de verdad. Los primeros tres días estoy medio perdida, como sin saber muy bien qué hacer con tanto silencio, con tanto espacio libre que antes estaba lleno de cámaras, voces, energía, risas, trabajo, mates, desafíos".

“Pero después de esos tres días… aparece lo más lindo. Vuelvo a mi casa y empiezo a llenarme de todos esos momentos que me dan vida: mis hijos contando historias, las risas, bailar en la cocina, cantar, decorar cookies, abrazar a mis papás cuando vienen, sentir la casa llena de amor. Y ahí me doy cuenta de lo rápido que pasa la vida. Antes lo decía sin pensarlo… ahora lo veo. Lo veo en ellos, en mis hijos creciendo, en mis papás. Y agradezco", escribió.

image

Luego, cerró: “Agradezco a Dios por permitirme vivirlo todo: por darlo todo en el set, por conocer gente increíble, por aprender, por crecer… y también por volver a mi casa y recargarme de lo más importante. Y así, entre el fin de un proyecto y el comienzo de otro, Dios me vuelve a acomodar el corazón. Y de repente, todas mis áreas, mi mente, mis emociones, mi concentración se alinean otra vez. Lista para volver a empezar".

Su posteo encendió las alarmas en sus fanáticos al detectar un detalle que abrió la puerta a la llegada de un nuevo integrante a la familia que conforma con el canadiense Michael Bublé. Es que en una de las imágenes muestra las seis botas con las iniciales de cada una de las personas que integran su familia, sumado a una más que despertó distintos rumores: en la estufa de hogar apareció una séptima bota, más pequeña y sin inicial, que alimentó los rumores de un posible embarazo.