La foto que nunca se vio de Yamil, el hermano mayor de L-Gante

Hasta el momento no se conocían fotos públicas de Yamil, el hijo que Claudia tuvo con Nidal Kazaz, un médico sirio del que casi no se sabe nada. Elián, por su parte es hijo de la mujer con Miguel Ángel Prosi, que se reencontró con el joven cuando éste saltó a la fama.

La celebración se llevó a cabo en un momento de máxima exposición para el cantante de Cumbia 420 ya que a su promocionado romance con Wanda Nara se le suma que se encuentra involucrado en la que se investiga la promoción de sitios de apuestas ilegales.

Cuál es la pregunta que L-Gante no quiso responder sobre Wanda Nara

La semana pasada todo el mundo se sorprendió luego de que saliera a la luz la denuncia de Wanda Nara a Mauro Icardi, a quien acusó de negarse a abandonar la casa que ocupaban cuando estaban en pareja en el Chateau Libertador. En ese contexto, L-Gante, actual pareja de la conductora, le dio una nota a Intrusos y se negó a responder una fuerte pregunta de Flor de la V.

El cantante de cumbia 420 fue abordado por el notero Pablo Layus, quien le hizo las primeras consultas sobre el escándalo familiar de su novia. Luego Elián Valenzuela fue contactado con el programa de América y habló con la conductora del ciclo de chimentos.

"Hablaste con Wanda, ¿sabés cómo está?", empezó preguntando el movilero. "La vi todos estos días. Estuvimos muy juntos todos estos días", respondió el cumbiero. "¿Quería saber cómo por el tema que pasó con Mauro?", profundizó Layús. "Sé que está encargándose. No me meto en esas cosas. Son asuntos personales y familiares", fue la respuesta de L-Gante que no quiso ir más allá del tema. "No me meto en eso. Habrán tenido su charla, su conversación. No te puedo afirmar nada. Son temas personales", cerró el cantante su cruce con el notero.

Fue entonces que Flor de la V tomó la posta y empezó a preguntarle al actual novio de Wanda: "¿Cómo la viste a Wanda? ¿Está preocupada?". "Ella está ocupándose de un tema bastante importante y se tiene que manejar bien porque somos gente grande, gente con hijos y con una gran exposición", respondió con bastante altura Elián. "¿Tiene miedo de perder la tenencia de sus hijas?", preguntó luego la conductora y el cantante cerró: "Esa pregunta hacía mí no puede ser. No te la puedo responder. Sería un irrespetuoso".