La fuerte frase de Marina Calabró en medio del escándalo con su hermana Iliana

Que más dijo Marina Calabró de su conflicto con Iliana

Marina, en la entrevista con Intrusos, respondió con sinceridad, expresando su deseo de que el conflicto no se hubiera vuelto público. "Me hubiera gustado que no ocurriera. Si había tanto que charlar, hacerlo en privado, y no se hiciera público", afirmó.

Además, al abordar la posibilidad de reconciliación, fue tajante: "Lo que pasa es que nunca nos peleamos. Yo me enteré de la distancia en el mismo momento que ustedes. No tengo que amigarme de alguien con quien nunca me peleé".

Marina 2.jpg

Rodrigo Lussich, conductor de Socios del Espectáculo, aportó una teoría sobre el origen del conflicto, remontándose a un enfrentamiento de hace más de 10 años relacionado con Fabián Rossi. En aquel entonces, Iliana estaba en el ojo público debido a la condena de su esposo en la causa de la ruta del dinero K. Lussich sugiere que estas diferencias podrían ser el detonante actual del conflicto entre las hermanas Calabró, generando una especulación sobre si Iliana busca ahora una supuesta revancha por lo que sintió que su hermana le hizo en ese momento de escándalo.