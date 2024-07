La jugada decisión que tomó Flor Peña para salvar su matrimonio

La historia se remonta a 2011, cuando Peña y el músico Mariano Otero llevaban siete años de matrimonio. Juntos tenían dos hijos, Juan y Tomás, y parecían ser una pareja consolidada. Sin embargo, las cosas no iban bien, y la relación comenzó a mostrar signos de desgaste. En un esfuerzo por salvar su matrimonio, Florencia tomó una decisión drástica y, según sus propias palabras, irracional. “Como manotazo ahogado para que él no me abandonara me hice un ‘Mariano’ arriba del culo. Grande así, de este tamaño”, confesó en el programa, dejando a los conductores Nicolás Ochiatto y Nacho Elizalde visiblemente sorprendidos.