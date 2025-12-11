La noticia sobre Morena Rial que sacudió a sus abogados

Los abogados sospechan de que la hija de Jorge Rial podría estar atravesando un embarazo. El pedido a la Justicia para quedar detenida en su casa.

Morena Rial sigue detenida en la cárcel de Magdalena tras ser acusada de liderar una banda de roba casas y hasta podría recibir una condena de hasta 10 años de prisión. Sin embargo, en las últimas horas, la información sobre un “atraso menstrual” podría cambiar la situación de la hija de Jorge Rial.

Sus abogados presentaron esta semana ante la Cámara de Apelaciones de San Isidro una nueva solicitud para lograr la prisión domiciliaria y requieren que se someta a nuevos estudios médicos.

El rumor sobre un posible embarazo no tardó en llegar y su abogado el doctor Martín Leiro aclaró en A la tarde (América) que “por lo pronto” solo se trata de un “atraso en su ciclo menstrual”.

Por su parte, Alejandro Cipolla, amigo y representante legal de la influencer confirmó que el pedido existe y que es un hecho que la hija del periodista tenga “un atraso”, sin embargo, no se realizó ningún estudio para determinar si está o no embarazada. “Ahora se van a realizar porque la Cámara pidió que se hagan los análisis”, explicó el letrado.

Consultado por el hecho de que Morena hubiera recibido visitas íntimas durante su detención, Cipolla admitió desconocer la situación y aclaró que este tipo de encuentros se coordinan entre el penal y los internos, pero dijo que “todo es posible”.

Según trascendió, la influencer comenzó un romance hace 6 meses con un joven de nombre Rodrigo y que los rumores de embarazo habían circulado tres meses atrás y que ella se negó a contarlo a sus abogados. “Con la información que tengo, yo creo que está embarazada”, dijo Pepe Ochoa en América y dejó en claro que estaría transitando el quinto mes de gestación.