La primera foto de Fátima Florez y Fede Bal después de que se blanquee el romance

“Ella es divina, talentosa, si hay amor, si se están conociendo y no quieren contar nada hasta estar seguros está todo bien. En Miami Fede había alquilado un departamento con su productor y un auto, ella estaba en mi mismo hotel”, comentó la conductora.

Qué se sabe del romance entre Fede Bal y Fátima Florez

El mundo del espectáculo explotó con una reciente noticia que reveló una historia de amor entre Fede Bal, hijo de Carmen Barbieri, y Fátima Florez, la ex pareja del presidente Javier Milei.

“Se juntaron a cenar y después a bailar en Miami. Pasaron la noche juntos. Ya hubo reencuentros acá, en el departamento de ella. Los vecinos se quejaron por los ruidos”, comentó el periodista Matías Vázquez en Puro Show (El Trece) citando que una fuente confiable le brindó esta información. Al parecer, su primer encuentro fue en noviembre durante los premios Martín Fierro Latino en Miami. En esta ocasión, Vázquez contó que tuvieron una cena junto a Marcelo Polino y Carmen en Miami en un exclusivo restaurante de pastas.

La chispa del amor volvió a resurgir hace poco en Buenos Aires. “Se dieron revancha y, de vuelta, se escucharon gemidos. Pasó la noche y se lo vio salir de la casa de Coronel Díaz”, declaró el periodista.

Frente a estos dichos, Carmen no se quedó callada y salió a dar su versión de los hechos en su programa Mañanísima. “Yo no estoy enterada de nada, me entero por ustedes, pero sí, apruebo la relación de Fede con Fátima”, declaró. Ella no es muy grande, Fede tiene 35 años y ella anda por ahí. Ella es la ex del Presidente y él es el ex de tantas", picanteó.

La conductora y actriz argentina no se mostró enojada frente a los rumores que vinculan a su hijo con la comediante, sino que celebró esta relación y dijo que aprobaba este romance.

Embed - ¡A MAMÁ, NO! CARMEN BARBIERI LLAMÓ DOS VECES EN VIVO A FEDE BAL PARA HABLAR DE FÁTIMA ¡Y LE CORTÓ!

Este jueves por la mañana, la conductora quiso despejar todo tipo de dudas y le mandó un mensaje en vivo durante la transmisión de su programa a su hijo, quien no le respondió. Frente a esto, comenzó a grabar un audio: "En este momento estoy en el programa en vivo y me dicen que estás saliendo con Fátima. Yo no sabía nada, aunque no me creen. Si es cierto, ojalá estén bien, pero todo el mundo lo está diciendo, ¿es verdad?", preguntó. "Mándame un audio así se te escucha. Estoy terminando el programa, dame una primicia", finalizó el audio entre risas con sus panelistas.