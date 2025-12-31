La reacción de Martín Demichelis ante el fuerte posteo de su hija

Tras semanas de versiones sobre una posible tensión dentro de la familia, Martín Demichelis quedó en el centro de la polémica luego de que circulara una historia de Instagram de su hija Lola, fruto de su relación con Evangelina Anderson , con un fuerte reclamo hacía su padre.

El mensaje, breve pero demoledor, decía: “Nada más triste que tener vivo a tu papá y sentir que no te quiere”, y rápidamente generó preocupación y debate.

Aunque la publicación estuvo visible solo durante algunos minutos, el contenido no tardó en difundirse. La captura fue compartida por Pochi, administradora de la cuenta Gossipeame, lo que impulsó la viralización y multiplicó las interpretaciones sobre el trasfondo del mensaje, especialmente a ocho meses de la separación del exfutbolista y la modelo.

Frente al revuelo, el ex futbolista y actual director técnico optó por una reacción directa y sin palabras explícitas. Desde su cuenta oficial de Instagram publicó una imagen junto a su hija, donde se los ve abrazados y sonrientes, en una clara señal de cercanía y contención. El gesto fue leído como una respuesta inmediata y contundente al mensaje que había encendido la polémica.

La postal fue compartida desde La Barra, Punta del Este, Uruguay y estuvo acompañada por la canción “Mi persona favorita”, de Alejandro Sanz y Camila Cabello. El fragmento elegido, con una letra cargada de afecto, terminó de sellar el mensaje: lejos de entrar en explicaciones públicas, Demichelis decidió hablar con una imagen que, para muchos, dijo todo.

Y en cuanto a internas familiares, Evangelina Anderson se refirió a una posible reconciliación con Martín Demichelis. Sin mencionar nombres, la referencia al exentrenador de River fue evidente. La reacción de Evangelina no dejó lugar a dudas. Ante la consulta sobre si volvería con él, respondió con firmeza: “No, ni loca, ni loca. Ahí no vuelvo. De ninguna manera. Te lo firmo”.