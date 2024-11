La tristeza de Marisa Brel al ser despedida de Gran Hermano

Cuando se supo esta noticia, el portal Primicias Ya se comunicó con la periodista y le pidió explicaciones sobre su desvinculación del reality. La comunicadora se mostró devastada al no ser convocada nuevamente. A su vez, reveló por qué la producción no la citó para la edición 2024.

"La verdad que no me tienen en cuenta para este año. Yo llamé a la producción, que amo, para organizarme porque tengo un montón de viajes por delante, y me dijeron que no me tenían en cuenta para este año. Que yo soy buenísima y todo", empezó relatando Marisa sobre su ausencia en el reality en la próxima edición.

Y agregó: "Pero que van a hacer algunos movimientos y me quedé afuera. Es triste, hice ocho ediciones de Gran Hermano, amo al formato, amo Telefe pero no hay un por qué. No pasó nada, me hablan maravillas de mi, pero no me tienen que en cuenta".

Quienes serán los panelistas de la nueva edición de Gran Hermano

Como hay muchas bajas en el panel de Gran Hermano, cómo sería el caso de la periodista Marisa Brel, la producción del reality de Telefe tuvo que ponerse manos a la obra para conseguir reemplazantes de calidad. Es por esa razón que convocaron a ex participantes para ser los nuevos analistas del panel del debate de cada noche del reality de la casa más famosa del país.

Según reveló Ángel de Brito en su programa de streaming, el ciclo de Telefe llamó a Laura Ubfal, Ceferino Reato, Sol Pérez, Gastón Trezeguet, Eliana Guercio, Pilar Smith y Julieta Poggio. A ellos les sumó la presencia de Lisandro Navarro y Rosina Beltrán, dos ex participantes de la última edición del reality.

Para la edición de 2024, a estrenarse el viernes 13 de diciembre, la producción busca tener su clásico calendario. Con galas de nominación y eliminación los miércoles y domingos por la noche respectivamente, los lunes con la entrevista al último eliminado. Los martes de desafíos con la definición en vivo por las noches. Los jueves donde el líder de la semana salvará a uno de los que caiga en placa desde la gala de nominación. Los viernes será de la noche de los ex, y de fiesta dentro de la casa, y los sábados con la cena de nominados.