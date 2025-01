La viuda de Jorge Lanata acusó a Wanda Nara de cortar "las llamadas con las nenas" en medio del conflicto con Icardi

“Como dice mi compañero Gonzalo Romero Victorica, que está a cargo del fuero penal, lo que no se consigue en el fuero de familia se procura en lo penal, entonces el fracaso en las resoluciones del fuero de familia lleva a esta compulsión de hacer denuncias", comenzó explicando la abogada.

Luego agregó: “La ley de protección de género está bien hecha en cuanto a lo que es la protección inmediata, sin pruebas y con el solo relato de la mujer, pero el tema es cuando no se llega a un resultado y se configura una falsa denuncia y hay un delito”.

Embed - America TV on Instagram: " Elba Marcovecchio, abogada de Icardi: “Mauro no le cortó la obra social a Wanda” Cc #DesayunoAmericano" View this post on Instagram A post shared by America TV (@americatv)

“Cuando vos tenés una falsa denuncia, dos, tres o cuatro, la verdad que estás hablando de algo que es sistemático, se utiliza de forma inversa un sistema judicial preparado para proteger a la mujer, se lo utiliza en forma maliciosa y todo eso lleva a las falsas denuncias”, aseguró Marcovecchio.

Los cortes de las llamadas de Wanda Nara con las chicas

Otra de las grandes discusiones son las visitas de las nenas. El seis de enero se reencontraron con su madre, quien tomó la decisión unilateral de impedir el contacto. Tanto es así que una llamada telefónica entre las niñas y su padre se filtró y, según Luis Bremer en el programa de Pamela David, es la prueba en una nueva denuncia de violencia.

ICardi.jpg Wanda Nara, Mauro Icardi y sus hijas

“En cuanto a la denuncia que me decís del 21 de enero, ¿violencia de Mauro contra las nenas? La verdad que me parece gravísimo, me parece absolutamente grave, si ya la violencia ejercida contra Wanda me parece un capítulo bastante peculiar, para no decirte que me parece un ensañamiento hacia Mauro. Todos hemos visto como es, la vida de ellos ha sido muy pública", cerró el tema.