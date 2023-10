Las fotos de la hija teen de Mónica Ayos: ¡son iguales!

MONICA AYOS.jpg Mónica Ayos y su hija Victoria tienen un notable parecido.

“Victoria de mi vida”, escribió en la descripción de la publicación, que recibió miles de likes y centenares de comentarios. “¿Quién es quién aquí? Es tu clon, Ayos. Par de bellezas. Amé la tercera foto, como miras a tu pequeña gran Victoria”; “Cualquiera diría que son hermanas”; “No no, no puede ser tan igual a vos jajaja”; “Cuál es la madre y cuál es la hija. Unas bombonas”; “Mónica Ayos, siempre te admiré. Y ahora ya a tu hija también. No sé quién es quién, me confundo”; fueron solo algunos de los halagos que ambas recibieron.