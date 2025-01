Las mejores fotos de las vacaciones de Laurita Fernández

image.png

En las últimas horas, Laurita compartió un posteo en su cuenta de Instagram, donde mostró hermosas imágenes del lugar. Ella disfrutó del mar, hizo buceo, nadó por aguas cristalinas y tomó sol junto a las palmeras. Sin embargo, también se divirtió junto a su pareja, quien le hacía reír hasta cuando realizaba un video para sus redes sociales. En las imágenes, se la puede ver sonriente y bronceada.

Los seguidores de Laurita Fernández no dudaron en halagar las postales, a través de los comentarios. Muchos de ellos le preguntaron a qué parte del lugar habían ido, mientras que otros destacaron las originales bikinis que la bailarina lució. Sin embargo, la pareja continúa relajándose en el lugar, y disfrutando de su compañía. Este viaje es solo el comienzo de un año lleno de trabajo y actividades que solo Laurita podría llevar a cabo.

Laurita Fernández contó cómo se puso al enterarse que uno de sus ex será papá

Federico Hoppe se convertirá en padre junto a Macarena Rinaldi y, hace unos días, dieron a conocer la feliz noticia a sus seguidores. Hasta revelaron que están esperando una beba, que se llamará Amanda. Laurita Fernández fue consultada por la hija que espera su ex y no esquivó la pregunta sobre el tema.

"Nuestra hija viene en camino, fue hermoso enterarnos de su llegada… ¡Qué belleza ese momento que tenemos grabado para siempre en nuestro corazón! Estamos muy emocionados, movilizados y agradecidos por este embarazo tan deseado”, anunció Maca en su cuenta de Instagram, hace unos días.

La bailarina reveló que ya sabe el sexo del bebé en camino y no se guardó el nombre que eligieron con el productor. “Amanda, te esperamos para acompañarte a crecer, cuidarte y amarte infinitamente. Gracias a la vida por tenerte en la pancita asomándote, ¡¡¡bienvenida hija!!!”, exclamó la pareja de Hoppe en sus redes, que está de 14 semanas de gestación.

“Hemos hablado por otra cosa, previo a que se sepa, y me lo contó”, reconoció Laurita sobre la charla que mantuvo con Fede por otras cuestiones, pero que lo llevó a contarle la noticia antes de que todos se enteraran del embarazo. “Estaba súper contento. Me parece que es una pareja consolidada, para mí ya era algo que iba a venir. La casa, la pareja… no me sorprendió”, reflexionó.

La actriz confesó que le dio una gran alegría saber de la pronta llegada de la hija de Maca y Hoppe, ya que supo que el productor tenía intenciones de construir una familia, algo que notó en los años que compartió con él. “Me puso muy feliz porque sé que siempre había deseado una familia”, aclaró la conductora.