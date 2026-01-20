Le preguntaron a Wanda Nara si se casaría y sorprendió con su respuesta

La conductora de MasterChef Celebrity respondió a una serie de preguntas de sus seguidores. Habló de Mauro Icardi, Maxi López y la posibilidad de convertirse en madre por sexta vez.

Wanda Nara mantuvo un divertido intercambio con sus seguidores en redes sociales y despejó dudas sobre su relación con los padres de sus hijos y el deseo de convertirse en madre por sexta vez.

La conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus historias de Instagram una caja de preguntas que habilitó a sus más de 17 millones de seguidores que quisieron saber de la vida privada de la mediática.

Una de las preguntas que decidió responder fue cuando un usuario le consultó por el deseo de tener un hijo y su respuesta dejó más dudas que certezas. Es que la empresaria usó una foto de Valentino, su hijo mayor con Maxi López, en medio de un desayuno con un rostro serio y el texto: “La cara de él lo dice todo”.

Otra de las inquietudes que se animó a responder Wanda fue el vinculo que tiene hoy con Mauro Icardi y Maxi López, padres de sus hijos. “Por suerte últimamente con los papás de mis hijos hay mucho diálogo. A veces estamos de acuerdo y otras no. Pero mejoró mucho. Vamos a ser familia para siempre”, escribió Wanda sobre la relación que tiene con los futbolistas.

Consultada por la posibilidad de pasar nuevamente por el altar tras sus dos bodas, la empresaria no dio vueltas y negó rotundamente que exista casamiento. “Whats? El 50 a nadie”, escribió sin filtro y explicó qué desearía con su próxima pareja: “si me amabas de verdad, ceremonia en la playa y juramos amor al viento”.