Los nuevos y dolorosos tatuajes que Cande Tinelli se hizo en la cara

"Bueno acá estoy en lo de Orne", compartió la cantante mientras mostraba a la tatuadora en su historia de Instagram. "Me va a hacer unos tatuajes, la gente me estaba preguntando dónde me los voy a hacer", agregó, generando intriga entre sus seguidores.

Cande Tinelli 1.jpg El nuevo cambio estético de Cande Tinelli

Los nuevos tatuajes de la cara de Cande Tinelli

El proceso de tatuaje fue documentado minuciosamente por la joven, quien compartió un video mostrando cómo la tatuadora marcaba los lunares sobre su piel. Cande Tinelli destacó la técnica utilizada, comparándola con el tatuaje handpoke.

Después de completar el proceso, Cande mostró con orgullo el resultado final, luciendo tres lunares en un lado de su cara y uno en el otro. "Lista. Estoy feliz", escribió junto a la imagen que compartió en sus redes sociales.

Sin embargo, la decisión de Tinelli de modificar su apariencia nuevamente no estuvo exenta de críticas. Algunos usuarios de Instagram aprovecharon la oportunidad para atacarla por sus cambios estéticos, generando una controversia en línea.

Cande Tinelli se peleó con una seguidora

En sus redes sociales, Cande Tinelli compartió una captura de una usuaria que le respondió sus stories con mucha agresividad. . “Esa caripela toda operada, la plata todo lo puede”, le escribió primero. Luego, a otra imagen, le respondió: “Cambió la nariz, te operaste un ojo, la cara, etc”.

Cande Tinelli 2.jpg El chat de la polémica

Ante los comentarios negativos, Cande Tinelli decidió enfrentar a su detractora. "La que puede puede. Y la que no, critica", respondió contundentemente, defendiendo su derecho a tomar decisiones sobre su propio cuerpo.

Este intercambio no fue el primero que Tinelli tuvo con críticos en las redes sociales. Previamente, había respondido a otros mensajes que cuestionaban sus retoques estéticos, dejando en claro su postura sobre el tema.

“Esta se cambia la cara todo el tiempo, se hizo la nariz como un ñoqui. Sacate los tatuajes que son un espanto. Cómo se nota que están al ped...”, le escribió. “Estoy muy cansada. No me rompan más. No tengo un put... problema en decir qué me hice en la cara: la nariz me la hice dos veces, me puse labios, me pongo bótox como cualquier persona”, respondió Lelé, cerrando el tema.