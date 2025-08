Los rumores que indican una fuerte crisis entre Diego y Yanina Latorre

Un detalle en las redes no pasó desapercibido y despertaron las versiones de distanciamiento en la famosa pareja.

“Estaba así planteado y siempre es así”, inició la conductora en comunicación con su compañero de América. “Diego tiene solamente dos semanas de vacaciones y yo tengo tres”, continuó y Juli Argenta comentó que desde ESPN son exigentes con la presencialidad del exfutbolista ya que no tiene reemplazo en el programa para el cual trabaja.

“Cuando saqué los pasajes, Diego volvía el 31, Dieguito este domingo y yo siempre me quedo una semana sola, que es cuando realmente descanso. A mí me gusta quedarme sola”, explicó. “Dejen de buscar donde no hay nada y de inventar cosas. Como jode que una sea feliz y tenga éxito”, finalizó echando por tierra los rumores de separación de su esposo.

El enojo de Yanina Latorre en medio del drama por la trágica muerte de Mila Yankelevich

El mundo del espectáculo argentino sigue conmocionado por la trágica muerte de Mila Yankelevich, la pequeña de 7 años hija de Tomás Yankelevich y Sofía Reca, y nieta de dos figuras fundamentales de la televisión nacional: Cris Morena y Gustavo Yankelevich. La niña perdió la vida en un accidente náutico en Miami, cuando una barcaza impactó contra el velero en el que se encontraba. El dolor, aún latente, se reflejó en una oleada de mensajes de apoyo y pesar que inundaron las redes sociales y uno de ellos es el de Yanina Latorre.

Entre las múltiples voces que se hicieron escuchar —como Marcelo Tinelli, Pampita, Nico Vázquez y Benjamín Vicuña—, destacó también la reflexión de Yanina Latorre, quien, a pesar de estar de vacaciones en la misma ciudad donde ocurrió la tragedia, decidió tomarse un momento para expresar su angustia desde su cuenta oficial de X (ex Twitter).

“La muerte de un niño es imposible de asimilar… ahí te das cuenta q todo lo demás es una gilada”, escribió la panelista y conductora de televisión. Y añadió: “Ojalá Dios le de fuerzas a la familia Yankelevich para sobrellevar tremendo dolor. El concepto de finitud cuando lo entendés así, es aterrador”. Estas palabras resonaron entre sus seguidores y se sumaron a una serie de mensajes que intentaron, desde distintos lugares, acompañar a la familia en un momento desgarrador.

Latorre no solo se solidarizó con la familia Yankelevich sino que también enfrentó un episodio desafortunado en medio del duelo colectivo. Una cuenta anónima en redes sociales, que se hacía pasar por una fanática de ella, apuntó contra China Suárez por publicar una foto en un barco el mismo día en que se conoció la noticia de la muerte de Mila. “Le acaba de morir en un barco Mila Yankelevich (7 años), nieta de Cris Morena, ¿y la China Suárez sube esto? (Una foto en un barco) Ella hace cualquier cosa por ser el centro de atención”, decía el posteo.

Ante esto, Yanina no dudó en desmentir su vinculación con ese mensaje y aclaró públicamente: “Esta cuenta no soy yo. Es fake. ¿Por qué no usas tu nombre y tu foto?”, escribió en un mensaje que buscó despegarse de esa opinión y evitar que su imagen quedara asociada a una polémica en un momento tan delicado.