Luis Novaresio confesó cómo se imagina a sus entrevistados en el medio de la nota

“No me lo había puesto a pensar”, lanzó, divertido, y aclaró por qué se imagina al invitado en esa situación. “Yo hago entrevistas largas, de 55 minutos y hay un monto que me voy y digo, ¿cómo será?”, sostuvo y el humorista le comentó algunos de los entrevistados más importantes que recibió en el último tiempo. “Entrevistaste a Milei, entrevistaste a Cristina…”, le rememoró.

Novaresio dio un nombre más para su lista y mencionó la entrevista que le hizo a una religiosa de la Congregación de Carmelitas Misioneras Teresianas. “A Martha Pelloni. Hay un momento que vos decís…”, lanzó sobre el instante en el que se piensa a su entrevistado teniendo relaciones sexuales durante las largas entrevistas que hace.

Luis Novaresio reveló el feo gesto que tuvo su mamá cuando se enteró que era gay

Luis Novaresio es uno de los periodistas de referencia en lo que respecta a índole política, social y económica. Es reconocido por sus fundamentadas críticas y opiniones. Sin embargo, en esta oportunidad le tocó ser la historia que relata un colega, cuando estuvo como invitado en +Caras, el ciclo de entrevistas de Net TV con Héctor Maugeri.

Allí, el periodista que transita un momento muy feliz en su vida junto a su marido Braulio Bauab, y a la hija de su pareja (a quien considera una hija propia), habló de todo, y se abrió completamente para contar intimidades de su vida privada, y también para recordar algunos malos tragos que tuvo que afrontar por su orientación sexual.

En primer lugar, respecto a su relación con su padre y como fue el momento donde quiso blanquear su sexualidad, contó: “En la vuelta de un viaje a Rosario con mi papá, yo le conté lo que quería hacer y, en esa charla, mi papá me preguntó en el auto ‘¿vos estás bien?’. Mi viejo no pudo nunca preguntarme si era gay. ‘Yo lo único que quiero es que estés bien’, me dijo y al mes se murió”.

Fue allí cuando el conductor quiso saber si creía que su padre presentía su orientación sexual, a lo que el periodista confesó: “Él sabía. Sentí que me estaba diciendo ‘tengo claro cuál es tu elección y quiero que estés bien’. En una charla con un amigo de él, me contó que mi papá tenía miedo de que la pasara mal por mi elección sexual".

Sin embargo, la situación no fue la misma con su mamá, quien nunca terminó de entender del todo a su hijo y lo hizo sufrir con un duro gesto. “Mi vieja reaccionó como el traste cuando supo que era gay. Le parecía horrible. Pero hizo lo que pudo”.

“Primero decía la clásica: ‘el problema no sos vos, son tus amigos’. Hasta que después entendió que era una decisión que ya tenía tomada y conoció a mi primera pareja”, completó en ese sentido el también abogado.