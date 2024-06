Por qué Luis Novaresio no puede ni ver a Antonio Laje

Embed

Qué dijo Luis Novaresio de su conflicto con Antonio Laje

“Hoy nos reíamos con Antonio de que decían que nos tiramos 'sillazos'. Sólo pensamos distinto en un tema particular. Discutimos con fervor porque a los dos nos gusta defender nuestras ideas”, reveló Novaresio en Socios del Espectáculo, tras su fuerte cruce sobre la charla que compartieron al aire de La Nación +.

A pesar del fuerte momento, el periodista confirmó: ”Seguiremos teniendo estas discusiones. Estamos viviendo en un momento de mucha intolerancia y en el que pensar distinto te transforma prácticamente en un enemigo. Antonio es un gran tipo, es un gran compañero de laburo. Es un enorme profesional, sabe un montón y nada, en esta pensamos distinto”.

“¿Hablaron después de ese encontronazo?", quiso saber la notera. "Sí, nos reímos un montón. Él me dijo que quería aclarar el tema y yo le dije que no aclaráramos nada. Él igual aclaró”, comentó y reflexionó por qué no quería salir a dar explicaciones: "Me pareció que era darle entidad y potenciar esta historia de por qué no se puede trabajar con personas que piensan distinto”.

novaresio.jpg Luis Novaresio habló de su pelea al aire con Antonio Laje.

“Es un aburrimiento trabajar con toda gente que piensa igual que vos. Es el nepotismo de Facebook o de Instagram”, completó, picante. "Vos, en un momento, dijiste que la producción quería que se pelearan”, lo indagó la periodista. "Sí, porque estaba re garpando en el número (de rating). Mi productor me dijo que estaba re garpando en el minuto a minuto: 'Peleate'. Y yo le dije: '¡No quiero pelear!’”, admitió Novaresio.

La dura confesión de Luis Novaresio sobre su mamá

Luis Novaresio es uno de los periodistas de referencia en lo que respecta a índole política, social y económica. Es reconocido por sus fundamentadas críticas y opiniones. Sin embargo, en esta oportunidad le tocó ser la historia que relata un colega, cuando estuvo como invitado en +Caras, el ciclo de entrevistas de Net TV con Héctor Maugeri.

Allí contó cuál fue la reacción de su mamá cuando le contó que era gay. “Mi vieja reaccionó como el traste cuando supo que era gay. Le parecía horrible. Pero hizo lo que pudo”. “Primero decía la clásica: ‘el problema no sos vos, son tus amigos’. Hasta que después entendió que era una decisión que ya tenía tomada y conoció a mi primera pareja”, completó en ese sentido el también abogado.