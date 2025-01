Luís Ventura contó cómo va a terminar una popular pareja: "tragedia"

Para el presidente de APTRA, la modelo y el futbolista van a terminar mal. "¡Viejo, hace rato se los vengo diciendo! Estos chicos van directo a una tragedia. No se si no se dan cuenta los demás o se hacen los desentendidos, pero están cada vez peor y parece que no van a parar hasta que pase algo muy malo y muy feo, y yo lo quiero alertar", gritó el conductor.