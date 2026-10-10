Maia Reficco rompió el silencio sobre su separación de Franco Colapinto: "Nada que ver"

Maia Reficco confirmó su separación de Franco Colapinto y habló sobre los motivos que llevaron al final de la relación, después de varias semanas de rumores. En una entrevista con Puro Show, la actriz y cantante explicó que la distancia y las exigencias laborales de ambos complicaron el vínculo. Además, se refirió a las interacciones del piloto de Fórmula 1 con otras mujeres, entre ellas Sofía Solá, hija de Maru Botana.

“Yo estoy muy bien, Fran y yo no estamos más juntos. Pero la mejor, le deseo lo mejor. Lo quiero mucho así que todo bien. Vivimos vidas muy complicadas , estamos muy lejos. Es muy difícil, no sé si serán etapas distintas. No tengo mucho más que decir, está todo bien”, expresó la artista. Así, ratificó la ruptura y dejó en claro que mantiene el cariño por su expareja, pese a las dificultades que atravesaron durante el noviazgo.

La protagonista de musicales también reconoció que la exposición pública de la relación tuvo consecuencias en su vida cotidiana. En ese sentido, contó que decidió cerrar su cuenta en X para evitar los comentarios que circulaban sobre su vínculo con el automovilista. “ La verdad es que me borré X por los comentarios , es mucha información. Uno se tira a la pileta con esta carrera, pero prefiero no leerlo porque me hace mal”, explicó durante la entrevista.

Al ser consultada sobre los aspectos positivos y negativos de la historia que compartieron, Reficco volvió a destacar el afecto que siente por el corredor argentino. “Al fin y al cabo Franco es una persona que amé mucho y la mejor, me encantaría decirte el lado divertido pero no tengo mucho”, señaló. Sin embargo, también fue contundente al referirse a una posible reconciliación: “No creo dejar la puerta abierta para un futuro con él”.

Otro de los temas abordados durante la charla fue la actividad del piloto en las redes sociales, donde se conocieron intercambios con Sofía Solá. La joven, hija de la cocinera Maru Botana, quedó en el centro de las especulaciones después de esas interacciones virtuales. Frente a la consulta, la cantante evitó involucrarse en la situación y remarcó que su expareja tiene libertad para relacionarse con otras personas tras la ruptura.

El supuesto vínculo entre Franco Colapinto y Sofía Solá

“Él es un hombre soltero, puede hacer lo que quiera. No me voy a meter ahí, no tengo nada que ver. Es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”, respondió. De esa manera, se despegó de las versiones que vinculaban al deportista con la modelo y evitó profundizar en una posible nueva relación. La artista también dejó en claro que no considera que deba intervenir en las decisiones personales de quien fue su pareja.

Por último, Reficco habló de su presente profesional y destacó que atraviesa una etapa de entusiasmo por su carrera musical. “Yo estoy muy contenta, acabo de presentar mi disco y hace mucho sueño con cantar por sobre todas las cosas, así que estoy muy contenta”, afirmó. La relación con Colapinto había comenzado a hacerse pública en mayo de 2026, pero ahora ambos continúan sus caminos por separado, mientras las declaraciones de la artista ponen fin a las especulaciones sobre su situación sentimental.