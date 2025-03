Marcela Tauro dejó mal parado a Jorge Rial con una letal crítica: qué dijo

Marcela Tauro , en Intrusos, se expresó sobre el cruce entre colegas. Todo comenzó tras los graves incidentes ocurridos en la marcha de jubilados en el Congreso, donde también se hicieron presentes hinchas de distintos clubes. La postura de Mariana Brey respecto al accionar policial despertó la indignación de Jorge Rial , quien no dudó en manifestar su enojo con durísimos comentarios.

Desde su programa, el periodista fue categórico al criticar a su colega: "Hay hijos de p... en todos lados. Incluso en nuestro canal, digámoslo todo porque no puede ser, viejo. ¡Periodistas hijos de p...! Han degradado este laburo. Son voceros de un régimen, sépanlo". Sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron un gran debate en los medios.

Rial también apuntó directamente contra quienes pusieron en duda que el fotógrafo Pablo Grillo haya sido herido por la Policía: "Gente que en nuestro propio canal preguntó ‘¿Están seguros que quien hirió a Grillo fue la Policía?’. Cuando hacés eso, pasás a la condición de hijo de puta. Me da vergüenza y me da temor".

fotógrafo- herido- marcha- jubilados- Congreso-3.jpg

El tema también fue abordado en Intrusos (América TV), donde Marcela Tauro cuestionó duramente la actitud de Rial. "Lo de Jorge también me pareció horrible, que haya tuiteado", afirmó la panelista, agregando que la postura del periodista parecía un pedido de "cabeza" contra Brey.

Karina Iavicoli, también presente en el debate, apuntó contra el poder que ostenta Rial y su influencia en los medios: "Aparte él es poderoso, digamos las cosas como son, al lado de Brey. Puede levantar el teléfono y decir 'sáquenla'. De hecho, no la nombró, pero dio a entender 'quítenmela a esta piba'. En C5N la aman a ella".

El conflicto mediático sigue sumando episodios y reacciones. Mientras Rial mantiene su postura crítica, sus dichos generaron un profundo debate sobre los límites en la opinión periodística y el peso del poder en los medios de comunicación.

La respuesta de Mariana Brey a su colega, Jorge Rial

Este viernes en Lape Club Social Informativo. América Tv, Marina Calabró compartió al aire la respuesta de Mariana Brey a Jorge Rial. "El puede pedir lo que quiera y decir lo que quiera. Tienen la libertad de hacerlo. Lo ha hecho siempre. Por eso yo trabajo tan cómoda en C5N. Por la libertad para expresarse", manifestó.

Brey.jpg

"Es un desafío permanente para mí argumentar mis opiniones. ¿En qué enriquece estar solo con gente que piensa como yo? En nada. Otros trabajan más cómodos en espacios donde todos piensan igual. Eso genera pereza intelectual", añadió.

Y finalizó: "Siempre opino como una ciudadana. Todos saben dónde vivo, de dónde provengo y cómo es miv ida. En ese caso, no voy a mis trabajos o a los programas a opinar sobre alguien dice de mí. Voy a dar mi opinión sobre lo que me preocupa. Para algunos puede ser valioso y, para otros, un desastre. Me equivoco y tengo aciertos, como cualquiera. Opino libremente incluso en un medio donde casi nadie coincide conmigo, pero lo puedo hacer y eso tiene mucho valor".