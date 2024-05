Mario Massaccesi reveló cuál es su estado sentimental

“La soltería parece que fuera un estado extraterrestre, que da pena. Yo digo que voy a crear la asociación argentina de solterones y solteronas, no de solteros y solteras, porque a partir de los 40 ya dejás de ser soltero y parece que no tenés posibilidad de nada, parece que sos soltero porque te quedaste soltero y no porque elegís ser soltero”, confesó Massaccesi.

Embed

Qué dijo Mario Massaccesi de sus vínculos amorosos

Mario Massaccesi se sinceró y explicó que, a pesar de no estar en pareja, sale con personas con las que no tiene ningún tipo de título. “A mí me gusta alguien, hago la cosa chancha y todo, pero no tengo proyecto de pareja”, detalló el conductor sobre su vida amorosa.

El periodista reconoció que no tiene intenciones de estar en pareja, pero que tiene códigos a la hora de mantener un vínculo amoroso. “Yo genero acuerdos”, reconoció y pasó a contar el día que se dio cuenta de una infidelidad de una persona con la que salía hace unos meses.

“Me pasó un día que he pescado una infidelidad, había un acuerdo, nos vemos. No era pareja ni nada”, reveló y confirmó que se presentó en la casa de la persona con la que estaba en ese momento, luego de darse cuenta del engaño. “No me gusta la mentira, como yo no tengo compromisos…”, sostuvo.

Mario Massaccesi.jpg Mario Massaccesi habló de su vida personal.

La aclaración de Mario Massaccesi sobre su forma de encarar las relaciones

“No tengo proyecto de pareja, no me quiero casar, tener el nene, la nena, la familia tipo, el perrito que te mueva la cola, el techo a dos aguas. Vamos al supermercado, manteca o dulce de leche. Ese rollo no lo tengo”, confesó Massaccesi, sobre su elección de vida.

“Pero si estamos en un vínculo de varios meses, decimos ‘bueno, mirá es esto’. Respetémoslo y sino pégame una patada donde ya sabés y yo me voy tranquilo”, lanzó el periodista, tras revelar que no pudo recomponer esa relación sin títulos con esa persona después del engaño.

El doloroso momento que marcó la vida de Mario Massaccesi

Mario Massaccesi, reconocido conductor y autor, ha compartido recientemente detalles conmovedores sobre las dificultades de su infancia y los complejos lazos familiares que ha tenido que desentrañar a lo largo de los años. Massaccesi habló sobre cómo el dolor y los secretos familiares han marcado su vida, y cómo ha utilizado la escritura y el diálogo como medios para sanar y avanzar.

El conductor también se abrió sobre los límites que pone al compartir los detalles más dolorosos de su pasado. “No cuento lo que me pasó en mi infancia porque los detalles son muy horrorosos y porque creo que mi misión como adulto es cuidar al niño que fui, protegerlo y no exponerlo con detalles de lo que padeció. Y ese limite lo tengo muy claro, por lo menos hasta ahora”, explicó.