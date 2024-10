Mhoni Vidente reveló lo inesperado sobre la muerte de Liam Payne

La famosa tarotista reveló detalles estremecedores de la muerte del ex One Direction.

La famosa tarotista de fama internacional, Mhoni Vidente , volvió a estar en boca de todos. Esta vez, sus cartas hablaron sobre la muerte de Liam Payne , sucedida el pasado 16 de octubre en la ciudad de Buenos Aires y la lectura despertó escalofríos entre los fanáticos del joven ex integrante de One Direction .

liam payne.jpg La muerte del músico Liam Payne sorprendió a todo el mundo.

Segundos después, agregó datos que generaron conmoción y mucha incertidumbre entre las personas que siguieron el caso: “Veo dos personas, un hombre y una mujer. Ambos involucrados en cuestiones de sustancias y drogas para facilitárselo al ex cantante de One Direction. El hombre lo dejó inconsciente con más de 25 golpes. Él cae al piso totalmente inconsciente, por eso no intento poner sus manos al caer. El balcón estaba a una altura muy pequeña como para perder la vida”. Por ahora, la investigación continúa y los familiares de Payne aún no pudieron llevarse el cuerpo a Estados Unidos.

Los detalles de la autopsia a Liam Payne

La muerte de Liam Payne sigue dando que hablar a casi 10 días del trágico hecho. Es que apenas el joven cantante tenía 31 años, un hijo, un perro al que adoraba y una prometedora carrera musical que se encontraba basada en su experiencia con One Direction, el grupo que lideró junto a Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

A una semana de la tragedia, se conoció un escalofriante dato de la autopsia que les rompió el corazón a los fanáticos del grupo británico y crece la conmoción.

Lian.jpg Liam Payne

“Lo que decían los médicos forenses es que no presentaba signos de defenderse antes de la caída. El suicida, antes de caer, tiene el instinto de poner las manos para protegerse. En la intoxicación, llegó a un grado de inconsciencia. Él falleció por la caída, pero la combinación -de drogas- fue muy importante”, explicó el toxicólogo Fernando Cardini en TN.

Los primeros resultados de las pericias señalaron que la cocaína es la sustancia que estuvo más tiempo dentro del cuerpo del intérprete. Además, había otra sustancia rosa con restos de metanfetamina, ketamina y MDMA. También encontraron benzodiacepinas y crack.