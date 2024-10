La despedida de la novia de Liam Payne: "Mi corazón está destrozado"

Kate Cassidy, la pareja del ex One Direction, rompió el silencio y realizó un posteo en redes sociales.

Kate Cassidy, la novia de Liam Payne , ex One Direction, realizó un posteo en las redes sociales para despedirlo , donde contó que le cuesta aceptar lo ocurrido. El artista falleció el 16 de octubre al caer de un tercer piso de la habitación en la que se alojaba en un hotel de Palermo.

"Ni siquiera sé por donde empezar. Mi corazón está destrozado de una manera que no puedo expresar con palabras ", comenzó su publicación. Y continuó: "Desearía que pudieras ver el enorme impacto que has tenido en el mundo, incluso aunque ahora todo parezca tan oscuro. Trajiste tanta felicidad y positividad a todos: a millones de fans, a tu familia, a tus amigos y, especialmente, a mí. Eres increíblemente amado".

La joven dejó en claro que todavía no puede asimilar la muerte de Liam Payne . "Eres -porque no puedo decir fuiste- mi mejor amigo, el amor de mi vida , y todas las personas a las que tocaste se sintieron tan especiales como yo. Tu energía era contagiosa e iluminaba cada habitación a la que entrabas", escribió.

Y continuó: "Nada de esto parece real y no puedo asimilar esta nueva realidad de no tenerte aquí. Me cuesta entender como vivir en un mundo sin ti a mi lado. Juntos, pudimos volver a ser niños y siempre encontrar alegría en las cosas más pequeñas".

"Líam, tenías el alma más amable y el espíritu más divertido. Siento que he perdido la mejor parte de mí. No puedo imaginar un día sin tu risa y tu amor. Trajiste tanta luz a mi vida. Hace unas semanas nos sentamos afuera en una hermosa tarde manifestando nuestra vida juntos", contó en X, Kate.

La novia del ex One Direction siguió su despedida: "Guardo tu nota cerca, aunque me dijiste que no la mirara. Decía: 'Kate y yo nos casaremos dentro de un año. Comprometidos y juntos para siempre 444'. Liam, sé que estaremos juntos para siempre, pero no de la manera que habíamos planeado. Siempre estarás conmigo. He ganado un ángel guardián".

"Te amaré por el resto de mi vida y más allá, llevando nuestros sueños y recuerdos conmigo donde quiera que vaya. Por siempre tuya, Katelyn", finalizó el posteo.

Liam Payne y su novia (2).jpg Liam Payne y Kate Cassidy habían estado juntos en Buenos Aires, días antes de la muerte del cantante.

Quién es Kate Cassidy, la novia de Liam Payne

Kate Cassidy, es una influencer de 25 años con más de 100 mil seguidores en Instagram y 138 mil en TikTok. La joven se destaca por su activa presencia en redes sociales. A través de sus publicaciones en las redes, comparte su vida con sus seguidores, incluyendo sus looks de tendencia y sus viajes por lugares de ensueño. También brindaba detalles sobre su relación con el cantante y publicaba numerosos videos de momentos juntos, como road trips, divertidos desafíos y otras experiencias que vivieron en pareja.

Kate Cassidy era la novia del cantante desde 2022, un romance que surgió poco tiempo después de que Liam Payne rompiera su compromiso con la modelo Maya Henry. En noviembre de ese mismo año, el cantante y compositor británico fue fotografiado de la mano con Kate. El 14 de febrero, la pareja decidió hacer oficial su relación al celebrar su primer San Valentín juntos y compartieron momentos de su amor en redes sociales para mostrar la solidez de su vínculo.

Liam Payne y Kate Cassidy estuvieron juntos en Argentina a principios de mes, ya que asistieron al concierto de su excompañero de One Direction, Niall Horan, en el Movistar Arena, el 2 de octubre. De todas formas, según lo que Kate reveló en uno de sus últimos videos de TikTok (@kateecass), ella decidió regresar a Miami antes de lo previsto, por lo que no estaba presente en el momento de la muerte del cantante.