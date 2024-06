Morena Rial explotó contra su ex y su nueva novia: "De mal gusto"

A pesar de que en un principio tendió la rama de la paz con la novia de su ex, la hija de Jorge Rial no aguantó y respondió a las acusaciones.

Morena Rial no se quedó callada y respondió con dureza a los comentarios de Camila, la actual novia de su ex, Facundo Ambrosioni, por el mensaje que esta dejó por el Día del Padre. La hija del reconocido periodista Jorge Rial utilizó sus redes sociales para expresar su enojo y aclarar su postura sobre la situación familiar con su hijo, Francesco Benicio.

Todo comenzó cuando Morena abrió la tradicional cajita de preguntas en su perfil de Instagram, donde una usuaria le preguntó: “¿Viste lo que dijo la mujer de tu ex? Que Facundo cumple los dos roles (el de padre y madre). ¿Qué opinás?”. La influencer, que cuenta con más de 1.3 millones de seguidores, no tardó en responder y dejó claro su descontento.

Recordando un gesto amable que había tenido recientemente con la pareja de su ex, Morena dijo: “Y yo que tiré buena onda el otro día porque no tengo ganas de entrar en discusiones por algo que no tiene sentido”. Con firmeza, remarcó: “Francesco tiene su mamá y su papá. Lamentablemente, le guste a quien le guste es así”.

Morena 1.jpg Los posteos de Morena Rial

El enojo de Morena Rial contra la novia de su ex

La situación escaló rápidamente cuando Morena añadió un comentario picante: “Yo no me golpeaba el pecho cuando por cuatro años ni lo vieron al nene”. Esta afirmación insinuó que Ambrosioni no había estado presente en la vida de su hijo durante un periodo significativo. Sin embargo, la influencer intentó cerrar la polémica diciendo: “Tranqui que no me gasto más en entrar en estos jueguitos de las redes”.

Pero el enojo de Morena no terminó ahí. En sus historias de Instagram, la influencer continuó criticando a Camila y defendiendo su posición como madre: “Me parece innecesario tirar mierda”, afirmó. Además, calificó el mensaje de la novia de Ambrosioni como “de mal gusto”, y agregó: “Cada uno es dueño. Yo sé quién y cómo soy con mi hijo y por qué quiere venir conmigo”.

Morena 2.jpg Los posteos de Morena Rial

Morena Rial explicó quien tiene la tenencia de su hijo

Morena Rial también aprovechó para aclarar la situación legal respecto a la custodia de su hijo: “La jueza me dio la tenencia a mí. Quiere decir que lo tendría que tener yo a mi hijo”. Explicó que, debido a la limitación de espacio en su departamento, Francesco actualmente vive con su padre: “Por cuestiones de lugar en mi departamento, que es chico, por ahora está con el padre. Pero la resolución fue que vuelva con su mamá. Lamentablemente, me estoy acomodando”.