Morena Rial habló filosa de su pasado a días de dar a luz a su segundo hijo

La reflexión de Morena Rial a poco de volver a ser madre

Recordemos que en los últimos tiempos en los medios de comunicación se ventiló el rumor de que sería desalojada del alquiler. Después, de una pelea con su novio, quien es el padre de su nuevo bebé, que hizo que sus vecinos llamaran a la policía reportando “violencia de género”. Y, aunque la influencer trata de ser fuerte, es consciente que esas cosas muchas veces la terminan afectando, pero también la ayudan a crecer.

En su cuenta oficial de Instagram dejó un mensaje en sus stories, donde expresó: “No me arrepiento de nada. Todo lo que hice me trajo algo, si no fue felicidad, fue aprendizaje de sobra”.

Esta no es la primera vez que la mamá de Francesco Ambrosioni manifiesta sus emociones mediante frases hechas, ya que incluso también lo hace con canciones y diversas referencias. Así, ella se expresa indirectamente sobre sus estados sentimentales, anímicos, así como su opinión sobre alguna polémica y también para responderle a los “haters”.

El rumor del desalojo a Morena Rial

Hace semanas atrás, Pepe Ochoa, panelista del programa LAM, reveló detalles sobre la tensa situación que atraviesa Morena. Según este, la joven de 24 años, recibió un ultimátum del dueño del inmueble, identificado como Arturo.

"More no está pudiendo pagar el alquiler y le dieron un ultimátum para que hoy pueda pagar lo que debe o mañana la sacan del departamento. Sumado a esto, el conflicto que sucedió en el edificio al dueño no le gustó nada", comentó Ochoa.

La situación se volvió más complicada debido a un conflicto reciente en el edificio, que ha incomodado al propietario. Según se informó, los incidentes en el edificio habrían influido en la decisión del dueño de exigir el pago inmediato o el desalojo. “El dueño dijo o me pagas lo que debes o te vas”, detalló Ochoa, subrayando la gravedad de la situación.