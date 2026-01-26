Nacho Viale se refirió a si llevará a la Justicia a Franco Torchia tras las disculpas a Juana Viale

El periodista había confirmado el romance entre Juana Viale y Mauricio Macri. Tras el pedido de disculpas, Nacho Viale utilizó sus redes sociales para mostrar su reacción.

Tras anunciar que Juana Viale y Mauricio Macri tenían un romance a escondidas, Franco Torchia tuvo que salir a aclarar que la información que él mismo confirmó con bombos y platillos era completamente falso.

La noticia fue una bomba en el mundo del espectáculo y generó el repudio de Mirtha Legrand quien desmintió rápidamente los dichos del periodista. Lo mismo hizo Juana con un contundente posteo en sus redes cuestionando el rol de Torchia y de los medios de comunicación y hasta se dijo que lo llevaría a la justicia.

En un giro inesperado, el periodista pidió disculpas en vivo a la nieta de La Chiqui y reconoció el error asegurando que fue víctima de una información errónea: “Me vendieron pescado podrido”, dijo en su programa de C5N.

“Quiero aprovechar este momento para pedirle profundas y genuinas disculpas a Juana Viale por la versión cien por ciento falsa que yo di al aire días atrás”, expresó.

“Ese vínculo no existió, sé que al poner en circulación ese vínculo generé hostigamiento, angustia y dolor en ella y en sus afectos cercanos. Pido muchísimas disculpas. Fallé gravemente”, concluyó Torchia.

Embed - Franco Torchia se disculpó públicamente con Juana Viale tras vincularla con Mauricio Macri

Su mensaje llegó rápidamente a Nacho Viale quien usó sus redes sociales para compartir parte del fragmento y lo acompañó con el emoji de la balanza refiriéndose a la “justicia”.

Ante un posteo en donde se informaba las cosas entre su hermana y el periodista iban a seguir en tribunales, el productor afirmó: "No. Tema terminado. Disculpas aceptadas".

Y agregó al respecto: "Se hizo justicia de una injusticia y falacia. Se reconoció el error y se pidió perdón. Le hace bien a los medios saber pedir perdón. Fin".