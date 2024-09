Pablo Alarcón habló sobre su dramático presente tras su larga internación

Alarcón, cuyo verdadero nombre es Rodolfo Francisco Marabotto, compartió detalles sobre cómo la situación económica actual ha afectado su vida cotidiana. En particular, el actor se refirió a los momentos más difíciles del año pasado, cuando tuvo que recurrir a actuaciones "a la gorra" en plazas públicas para poder pagar sus cuentas básicas. “No podía pagar el gas, de verdad no tenía dinero”, confesó, dejando al descubierto la dura realidad que atraviesa, algo que muchos argentinos también están experimentando en estos tiempos.

A pesar de haber dejado atrás esas funciones "a la gorra", Alarcón todavía enfrenta importantes desafíos financieros. Actualmente, se encuentra en pleno proceso de recuperación tras haber sido sometido a una cirugía a corazón abierto hace más de dos meses. Desde su casa, el actor continúa trabajando en su próximo espectáculo, titulado "Pan y circo, poco pan y mucho circo", que tendrá un fuerte contenido político y social. "Estoy armando un espectáculo que tiene que ver con la realidad política y de nosotros, los ciudadanos”, explicó.

Pablo Alarcon 2.jpg Pablo Alarcón

Las fuertes críticas de Pablo Alarcón

Pablo Alarcón no escatimó en críticas hacia las administraciones gubernamentales, especialmente hacia el gobierno anterior de Alberto Fernández. El actor dejó en claro su frustración con la gestión de las autoridades y la falta de soluciones para los problemas que afectan a gran parte de la sociedad. "Tengo una jubilación mínima. No me alcanza ni para los remedios que tengo que tomar”, aseguró con firmeza, revelando la cruda realidad de muchos jubilados en Argentina, quienes, a pesar de haber trabajado toda su vida, no logran cubrir sus necesidades básicas con sus ingresos.

El actor, que ha sido una figura destacada en la televisión y el teatro argentino durante décadas, expresó su preocupación por el estado actual del país y la precariedad en la que viven muchas personas. “No me da vergüenza decirlo. No soy el único, estamos pasando un momento muy ajustado”, comentó, refiriéndose a la situación de miles de argentinos que, como él, sienten el impacto de la crisis económica. En un tono de resignación, pero también de esperanza, agregó: “Necesitamos respirar, estamos viviendo pobremente en uno de los países más ricos del mundo”.