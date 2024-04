Paloma de Gran Hermano mostró todo su talento y la aplaudieron fuera de la casa

Embed Paloma deslumbró a todos con su voz en #LaNocheDeLosEx



Qué dijo Paloma de Gran Hermano de su sueño de cantar

“Canta muchísimo mejor que varios que ya son supuestamente profesionales. Paloma lánzate, sin miedo al éxito”, “Altísima voz tiene”, “Si yo fuera Telefe la lanzo como cantante profesional, le hago un contrato ya”, “Y eso que ese micrófono es malísimo para cantar”, “Se equivocó de reality”, “Dios, canta hermoso y parece que ni le cuesta”, manifestaron algunos internautas.

En una entrevista a La Nación, Paloma contó qué le dijo Furia antes de irse: “Cuando salí, Furia me dijo: “'Cantá que la vas a romper'. Me pidió que me dedicara a eso, que iba por buen camino y yo lo tomé súper bien porque más allá del juego y que pasan cosas ahí adentro, todos somos personas y se trata de tirarle buena onda al otro”.

paloma gran hermano.jpg Paloma de Gran Hermano sorprendió a todos con su talento.

“A mí me criaron con música porque mi mamá tenía una banda y yo desde muy chica cantaba en mi casa. Pero dedicarme por completo y estudiar canto, eso fue a partir de los diez años, a esa edad empecé a tomar clases. La mayor parte de mi vida hice canto, en pandemia lo dejé, pero ahora estoy con ganas de retomarlo. Siempre me quise dedicar a eso, pero a veces uno se tira para abajo o le da vergüenza y por eso, no pude terminar de desarrollarme como me hubiera gustado”, sostuvo la joven, que tiene muchas ganas de cumplir su sueño.