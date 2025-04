Papucho se le declaró a Gabriela y la respuesta de ella dejó a todos sin palabras

Lo que siente el participante por su compañera era un secreto a voces dentro de la casa. “Se nos enamoró ‘el papu’”, bromeó Devi hace algunos días y la frase no era chiste. En los últimas semanas, el hombre de 42 años en más de una oportunidad reconoció que le atraía su compañera y estaba buscando el momento indicado para confesárselo. Incluso, admitió que temía ser rechazado por la diferencia de edad.

La fiesta del fin de semana fue el momento ideal para cobrar valor. “Papucho” se acercó a Gaby y se le declaró. “Me gustás mucho, en serio. Sos demasiado linda”, le dijo con total sinceridad. Sin embargo, no recibió la respuesta que le hubiera gustado. “Pero acá no”, le contestó Gianatassio mientras le daba un abrazo.

image.png

“Quería que lo sepas”, aseguró él. En tanto, totalmente sonrojada, ella se limitó a decirle cuánto agradecía que se haya animado a contarle sus sentimientos. Más allá del sinsabor que le dejó ese ida y vuelta, el concursante se mostró entusiasmado con la posibilidad de que la puerta quede abierta para darle una oportunidad a su relación cuando se termine su estadía en el programa.

A horas de haber ingresado a Gran Hermano, Catalina Gorostidi preocupa a todos por su salud

El jueves se vivió un momento de tensión y euforia en la casa de Gran Hermano 2025 con el reingreso de Catalina Gorostidi a la casa gracias al Golden Ticket. La santafesina ya había sido parte del reality en la edición anterior.

La participante de la edición pasada volvió por su revancha, pero en las redes comenzaron a preguntarse si era necesario que nuevamente esté en el juego. Los comentarios surgieron a raíz de que la médica pediatra cenó muy poco y devolvió el plato, y tampoco quiso comer pochoclos cuando fueron a ver la película que ganaron gracias a un desafío de baile.

catalina-gorostidi-1737025.jpg

“Desde que entró, Cata no comió ni dos bocados, ahora tampoco comió pochoclos. La verdad, es un bajón que la hagan entrar en estas condiciones, esperemos que esté bien”, escribió una usuaria de X, notablemente consternada por la situación de Gorostidi, quien contó que sufre de trastornos alimenticios.

Los internautas coincidieron en las palabras de quien posteó el clip donde se veía a Cata dejando su plato lleno. “Que desastre la producción. No me cabe en la cabeza cómo hacen entrar una persona así. Primero, qué triste por ella que está así y ahí adentro. Segundo, un montón de jovencitas mirando el programa pensando que eso es un cuerpo ideal”, “Es una vergüenza que la hayan metido sabiendo los problemas que tiene Cata con la comida. Es una irresponsabilidad tanto de Telefe como de del Moro” y “Gente, no se puede ni mover. Ojalá reciba el tratamiento adecuado dentro de la casa. Y sería bueno que lo visibilicen un toque para crear conciencia. Con su consentimiento, claro”, fueron los mensajes de otros usuarios.