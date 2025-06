Paul McCartney cumple 83 años: la leyenda de los Beatles que sigue haciendo historia

Este miércoles uno de los ex integrantes de The Beatles cumple 83 años. Paul McCartney , quien tiene una vida repleta de hitos en la música de la cultura popular, está de festejo. El músico no es solo una leyenda, sino también un artista en activo que continúa sorprendiendo al mundo con nuevos proyectos, colaboraciones y giras.

El famoso realizador estrenará The Beatles: Get Back. El famoso realizador estrenará The Beatles: Get Back.

Tras la separación del cuarteto que formó también junto a George Harrison y Ringo Starr, en la década del 70' fundó la banda Wings junto a su esposa Linda McCartney, con la que volvió a cosechar grandes éxitos durante la década de los setenta.

Según el Guinness World Records, McCartney es el compositor más exitoso de todos los tiempos, con más de 100 millones de álbumes vendidos y 32 canciones que alcanzaron el número uno en el ranking Billboard Hot 100.

La carrera solista de McCartney

En su recorrido como solista destacan canciones como Uncle Albert/Admiral Halsey, Live and Let Die -tema principal de la película de James Bond- y Coming Up. A lo largo de su carrera, McCartney ha sido reconocido con 21 premios Grammy, un Oscar a la mejor canción original, y ha sido incluido dos veces en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

Embed

Actualmente figura en el segundo lugar de los "100 mejores compositores", según Rolling Stone, solo detrás de Bob Dylan. También aparece en los primeros lugares de los rankings de mejores cantantes, bajistas y artistas de todos los tiempos.

En marzo de este año lanzó una edición especial por el 50° aniversario de "Venus and Mars", uno de sus discos más aclamados con Wings, con vinilos masterizados a media velocidad y material extra para coleccionistas.

Además de ser un ícono mundial de la música, el artista está comprometido con las causas medioambientales y los derechos de los animales.

Actualmente reside entre Londres y Nueva York junto a su esposa Nancy Shevell, con quien se casó en 2011, y mantiene un estilo de vida familiar y creativo. En sus redes sociales comparte momentos personales, homenajes a sus compañeros -como John Lennon y George Harrison- y también recuerdos de sus aventuras musicales.

paul mccartney y esposa

La canción de los Beatles poco conocida y favorita de Paul

En marzo de 1970, como cara B del sencillo "Let It Be", The Beatles lanzó una de las canciones más singulares de su discografía: "You Know My Name (Look Up the Number)", pista que Paul McCartney definió como su favorita.

La idea de esta canción surgió en mayo de 1967, cuando John Lennon apareció en el estudio con una única frase: "You know my name, look up the number", una versión modificada de un mensaje publicitario que había visto en la portada de una guía telefónica londinense.

Paul, bajista de la banda en aquel entonces, en el libro "The Complete Beatles Recording Sessions", de Mark Lewisohn editado en 1988, comentó: "La gente recién está descubriendo las caras B de los singles de The Beatles. Recién están conociendo cosas como ‘You Know My Name (Look Up The Number)’ -probablemente mi tema favorito de los Beatles-, solo porque es muy loco. Todos los recuerdos".