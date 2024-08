Por qué Emilia Mernes la pasó "mal" en Disney: "No me animé"

Embed "no me subo a la montaña yo, yo como un helado, me saco fotos, buena onda" JAJAJ she's just a girl pic.twitter.com/2kG3VnU1UO — cami (@emitourusa) August 6, 2024

El mal momento que vivió Emilia Mernes en Disney

Sin embargo, no todo fue pura diversión y aventura. Emilia sorprendió a sus seguidores al confesar su aversión por las montañas rusas. "Ni en ped... me subo. No me subo a las montañas rusas yo. Yo tomo un helado, me saco unas fotos, buena onda", expresó la cantante, dejando claro que, aunque disfrute del ambiente mágico del parque, las atracciones extremas no son lo suyo. Esta confesión se volvió viral después de que la revelara en un video de TikTok.