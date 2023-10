Por qué la primera hija de Guillermo Andino nació con una mentira sobre sus espaldas

Guillermo Andino 1.jpg

Andino contó que inicialmente, el nacimiento de Sofía estaba programado para el 6 de noviembre. Sin embargo, su obsesión por el fútbol lo llevó a tomar una decisión sorprendente. "Arreglé con el obstetra, a escondidas de mi esposa, para ver si podíamos adelantar el parto para que naciera el 4. Él no entendía nada de fútbol, pero como tenía un torneo de golf el lunes 6 me dice ‘por mí no hay problema, mejor’, y lo adelantamos para el 4", reveló el conductor.