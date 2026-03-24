Espectáculos La Mañana Famosos Qué dijeron los famosos en el día de la memoria

Algunas figuras del espectáculo se expresaron en sus redes sociales sobre el 24 de marzo que conmemora los 50 años del último golpe de estado en la Argentina. + Seguir en + Seguir en







El 24 de marzo es una fecha que atraviesa a cada uno de los argentinos al conmemorar el último golpe de estado cívico - militar en el país. Más especial es la actual jornada debido a que se cumplen 50 años de una historia triste del país. En el contexto del mismo, distintas figuras del mundo del espectáculo hicieron sus publicaciones en las cuentas privadas de las redes sociales.

Uno de los casos fue el de Natalia Oreiro donde compartió imágenes sobre Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y Agrupación HIJOS. Sumado a este nombre, la actriz Florencia Peña participó de un acto de vigilia que realizó en la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, donde fue oradora y soltó: “Nos salva el amor, porque esta plaza es amor, esta lucha es amor, es amor por los que no están, por lo que todavía estamos buscando y por nuestros jóvenes, que tenemos que explicarles qué pasó en la Argentina, aunque pensemos que eso ya estaba entendido”.

Sobre el tema también se expresó el cantante rosarino Fito Páez a través de un extenso escrito: “La lógica de las redes sociales no puede resolver la historia en uno o varios posteos”. Nancy Dupláa también utilizó las redes sociales para recordar esta fecha especial.