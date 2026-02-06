Quién es el cantante que Adrián Suar quiere llevar a El Trece

En la televisión abierta actual, los niveles de audiencia son muy difíciles de sostener para cualquiera de los canales. Es por eso que Adrián Suar sigue buscando alternativas para reforzar la grilla de El Trece ante la dura competencia que le propone día a día Telefe. Es por eso que el Chueco buscará llevar a cabo una de sus movidas más llamativas.

Para ponernos en contexto, el ciclo "The Balls" con Benjamín Vicuña a la cabeza no resultó como se esperaba para las autoridades del canal del sol y por ese motivo, ya empezaron a trabajar en varios proyectos que tenían pendientes.

El periodista Adrián Pallares contó en Intrusos que Suar tuvo una reunión cumbre esta semana. Guido Kaczka, quién además de su rol de conductor es uno de los productores del canal, fue de la partida junto con Marcelo González, un empresario de medios que es socio y productor del cantante Abel Pintos.

Justamente la idea de la reunión era convencer al cantante de sumarse a uno de los proyectos más ambiciosos del canal. De concretarse podríamos ver a Abel Pintos tener su debut como conductor televisivo, en una movida arriesgada y muy ambiciosa por parte de Suar y compañía.

Griselda Siciliani y Adrián Suar juntos otra vez

Griselda Siciliani se mantiene al margen del escándalo que protagonizó su pareja Luciano Castro y está enfocada en sus proyectos laborales. Tal es así que decidió anticipar su regreso a Buenos Aires para poner toda su energía en la grabación de su próxima película. En medio de la infidelidad de Castro, la actriz dejó Mar del Plata donde estuvo acompañando a su pareja para comenzar con el rodaje de “Felicidades”, película basada en la obra de teatro de Mariano Pensotti bajo la dirección del español Alex de la Iglesia.

Siciliani será la protagonista de la historia junto a Adrián Suar, quien supo ser su pareja y es padre de Margarita, hija que tienen en común. De esta manera, la actriz volverá a trabajar junto a su ex, pero ahora en medio de los rumores de crisis con Luciano. La película será producción de Netflix y se rodará en el país, inicialmente en Buenos Aires, y tendrá en su elenco a Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea, Mike Amigorena, Martín Garabal, Mónica Raiola y Diego Capusotto.

El filme contará la historia de un marido que intenta revertir la crisis de pareja con un festejo de cumpleaños especial para su mujer. Sin embargo, lo que comienza como una velada perfecta se transforma en una noche caótica. La irrupción de un medium quiebra el clima de celebración y los invitados quedan atrapados por sus mentiras más ocultas en una casa que parece tener vida propia.

Por el momento no trascendió la fecha de estreno y se supo que el rodaje ya comenzó en barrios de la ciudad de Buenos Aires.