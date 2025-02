Quién es la nueva novia de Roberto García Moritán

El ex marido de Pampita Ardohain fue visto junto a una popular actriz y empresaria venezolana con millones de seguidores.

image.png Roberto García Moritán junto a Gaby Lucero. Foto: Puro Show

La nueva novia de García Moritán dijo que no cree en los "príncipes azules"

En otra entrevista, cuando le preguntaron que buscaba en un hombre, Gaby Espino afirmó. "No creo en los príncipes azules. Quiero una persona que sea trabajadora como yo, próspera y con miles de sueños y metas como yo. Una persona no sólo soñadora, sino con plan de acción”, explicó.

“Todas las relaciones que he tenido me han dejado algo, me ha hecho que llegue al lugar en el que estoy hoy. Más que un error es un aprendizaje. Ahora sé lo que quiero que esa persona tenga, quiero que sea luchadora, una persona honesta como yo, que sea familiar, respetuosa y que tengamos el mismo Norte sin que seamos iguales”, comentó.

Sobre cómo toman sus hijos que esté en pareja, afirmó: “Nikolas está en la etapa de celoso que no quiere que salga con nadie, pero Oriana es más consciente y quiere que salga y me divierta, porque ella me ve todos los días en el papel de mamá y papá”.

Hace poco se estrenó la serie Ahora que no estás, que es protagonizada por ella. "Estoy emocionadísima. Este proyecto tiene un lugar muy especial en mi corazón, porque se trabajó con amor y dedicación. Es como un regalo para todos, incluido el público, que sé que conectará profundamente con la historia", dijo sobre esta producción que puede verse en Amazon Prime.

Gaby Espino tiene millones de seguidores en Instagram

Gaby Espino tiene 14 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde publica su trabajo como modelo, actriz y empresaria. Además, ofrece cursos de Talleres de Manifestación y Propósito de Vida.

Embed - Yerling Hostos on Instagram: "¿Conoces tu propósito de vida? Descubrirlo puede ser un desafío, ya que muchas personas aún no tienen claridad sobre su misión en la vida. En mis talleres de mapa de los sueños, he visto que este es el talón de Aquiles para alcanzar metas de muchas personas . Amigas cibernéticas ¡Hoy tengo buenas noticias para ustedes! He invitado a una amiga increíble,con los pies bien puestos en la tierra, una mujer muy determinada y con resultados, quién muchos de ustedes conocen, y que tiene muy claro su propósito de vida. Juntas, estamos creando un viaje maravilloso para ayudar a más personas a hacer realidad sus sueños, El próximo 3 de Febrero es nuestra cita, junto @gabyespino, te enseñaremos a descubrir tu propósito de vida y a crear tu mapa de los sueños para este 2025. Será un taller online de 3 horas donde te daremos todas las herramientas para que salgas cumpliendo metas. Así que prepárate a vivir unas horas llenas de adrenalina y amor. Si te quieres inscribirte pásame un DM’s.#visionboard#talleronline#yerlinghostos#gabyespino" View this post on Instagram A post shared by Yerling Hostos (@yerlinghostos)

En otra entrevista, con Viviana Gibelli, cuando le preguntaron qué esperaba de un hombre, afirmó: "Yo quiero encontrar a alguien que sea tan feliz como yo, No soy mecánico para arreglar a nadie o sea yo quiero alguien que venga feliz, que venga completo, que compartamos completos. No eso de la media naranja, eso no existe".

Embed - Gaby Espino on Instagram: "Anoche fue una LOCURA…! Somos equipo VICE PRESIDENTE! Wowww! Tengo el mejor equipo de mujeres del mundoooo y me siento tan agradecida de todo lo q hemos logrado juntas! Quiero celebrar a cada una de ellas porque le han puesto el alma y el corazón y hoy ya estan cambiando sus vidas! Mi gente, Impactar hogares…. No tiene comparación con nada. Si estas lista para estar aquí con nosotras y comenzar a construir tu propio éxito escribe la palabra “QUIERO” y te mando toda la info para q arranquemos juntas esta aventura. FARMASI bebé! Q estas esperando?" View this post on Instagram A post shared by Gaby Espino (@gabyespino)

También habló sobre valorar tanto los momentos buenos como los malos: "He pasado por momentos difíciles, como todos, pero he aprendido a agradecer cada etapa de la vida. Incluso en los peores momentos, me esfuerzo por sentirme en mi mejor momento, porque sé que todo cambia y tanto lo bueno como lo malo forman parte de mi camino."