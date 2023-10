Quién es Peso Pluma, el cantante mexicano que sale con Nicki Nicole

La música urbana los une y las redes sociales se encargaron del resto. A raíz de una serie de comentarios cruzados, cataratas de Me Gusta y “guiños virtuales”; los rumores de romance entre la trapera argentina Nicki Nicole y el músico mexicano Peso Pluma no se hicieron esperar. Una cosa llevó a la otra y la relación se concretó.

Eso que parecía ser una colaboración artística habría pasado a un nivel mucho más personal. Así lo asumieron quienes rápidamente detectaron las reacciones cruzadas en distintos posteos.

Cuando la trapera argentina posteó una foto muy sexy, desde la habitación, Peso Pluma fue una de las primeras personas en reaccionar con un corazón, un emoji que denota sorpresa y una estrella fugaz. Como ya empezaron a mostrarse seguido en público, la relación tomó un fuerte relieve en los medios. E incluso ninguno de los dos quiere confirmarla.

En una reciente entrevista radial, la cantante argentina dijo que no le molesta que le pregunten por la relación que tiene con el mexicano. "Somos amigos. Es difícil con la vida que tengo conocer a alguien y que nadie lo sepa. El chabón me cae bien, yo le caigo bien, está todo bien entre nosotros. La realidad es que somos amigos, está todo piola, no hay leyes ni nada, yo no tengo drama", dijo.

Nicki Nicole y Peso Pluma fueron a ver juntos un partido de Newells Old Boys en Rosario.mp4 Nicki Nicole y Peso Pluma fueron a ver juntos un partido de Newell's Old Boys en Rosario. Twitter @porquetendencia

Incluso se generó revuelo porque Nicki Nicole definió de forma particular el vínculo entre ambos. "Imaginate, si vos todos los días salís con un perro, nadie te va a preguntar por qué estás saliendo con un perro porque es normal", sostuvo. Y de inmediato aclaró: "No estoy diciendo que fuera un perro".

“Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va opinar y a malinterpretar las cosas. Al igual que ustedes somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado”, proclamó Peso Pluma en las últimas horas .

De todos modos, ellos no se esconden en público. Pocas semanas atrás, en ocasión de una visita del mexicano a la Argentina, Nicki Nicole aprovechó para llevarlo al Coloso Marcelo Bielsa a ver un partido de Newell's Old Boys de Rosario, el club del que es fanática la cantante. Mucha fortuna no le dieron al equipo de fútbol, que perdió 1-0 contra Estudiantes de La Plata. También fueron juntos a ver a Lionel Messi en Inter Miami.

Quién es Peso Pluma, el mexicano que se vincula con Nicki Nicole

Hassan Emilio Kabande Laija nació el 15 de junio de 1999 en Zapopan, en el estado mexicano de Jalisco. Desde hace unos años comenzó su carrera como compositor y cantante bajo el nombre artístico de Peso Pluma y abarca géneros tan diversos como los corridos, el reggaetón y el trap latino.

El álbum debut de Peso Pluma, ¿Ah y qué? fue lanzado en 2020 mientras que el segundo, Efectos secundarios, se publicó en 2021. En marzo de 2023, el cantante se posicionó como el artista más escuchado de Spotify en todo México.

Además del dueto con Nicki Nicole, Peso Pluma había trabajado con distintos artistas de renombre internacional. Junto al productor argentino Bizarrap hicieron la Music Sessions Vol. 55. También grabó canciones junto a Becky G, Eladio Carrión, Ovy on the Drums, Luis R Conriquez, Natanael Cano, Eslabón Armado y otros.

Cuál es el origen del nombre artístico de Peso Pluma

Basta con oír la expresión peso pluma para pensar en el boxeo, en dos pugilistas subidos a un ring. Sumado a eso, el fanatismo del mexicano por el deporte que practica Canelo Álvarez hizo que la decisión sea áun más fácil.

Si bien en un principio se había tejido diversas hipótesis sobre el nombre artístico el propio cantante y compositor se encargó de echarlas por tierra. Durante una entrevista explicó que eligió llamarse Peso Pluma ya que los músicos que lo acompañaron en sus comienzos como él eran todos de contextura delgada.