Sabrina Rojas contó el secreto mejor escondido de Cris Morena y Luciano Castro

paso en america.png Sabrina Rojas enfatizó sobre la importancia de los cuidados psicofísicos de niños y niñas artistas. Junto a su compañero Tartu analizaron el universo Cris Morena y los inicios de Luciano Castro.

“En la reunión previa de producción de programa hablábamos de esto. Yo, y lo he dicho acá públicamente, creo que nadie que pasa por la escuelita de Cris Morena queda bien de la cabeza. Incluye a tu ex marido, por supuesto...”, lanzó insinuante Tartu haciendo referencia a la ex pareja de su compañera de ciclo.

A lo que Sabrina Rojas aprovechó la ocasión para "castigar" con un sutil palito a su ex: “Doy fe, doy fe, doy fe...”, comentó entre risas. Ya más serio, Tartu analizó: "La verdad. Nadie que pasa por ahí (por los productos de Cris Morena) queda bien, son Miley Cyrus, quedan tronados".

A lo que Sabrina Rojas fijó su postura: "Para mí todos los niños que laburan desde muy chiquitos son muy pocos los que después logran tener una vida normal". "Por eso para mí los niños tienen que ser niños y laburar cuando sean grandes", finalizó la conductora sosteniendo su posición en cuanto al trabajo de los niños en los medios.

como-conseguir-las-entradas-para-el-cris-morena-day-en-el-gran-rex-foto-prensa-olga-SNYE237WGRGYJHVVK7FO4QEUJI.avif

Sabrina Rojas contó detalles sobre su nuevo y sorpresivo romance

Sabrina Rojas atraviesa un nuevo capítulo en su vida amorosa y, aunque intenta mantenerlo en reserva, una serie de imágenes la dejaron en evidencia. La conductora y actriz visitó LAM (América TV) y terminó admitiendo que está saliendo con alguien, aunque sin dar demasiados detalles sobre la identidad de su nuevo interés romántico.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito mostró fotos de Rojas en un festival junto a un hombre, lo que la obligó a dar algunas explicaciones. Aunque inicialmente intentó esquivar las preguntas, terminó confirmando que está conociendo a alguien y que no tiene intenciones de esconderse. “Es muy reciente”, expresó la exesposa de Luciano Castro, dejando en claro que aún no quiere apresurarse a definir el vínculo.

sabrina rojas.png

Una vida amorosa sin etiquetas y con total libertad

Tras su separación de Luciano Castro y su posterior relación con el Tucu López, Sabrina Rojas ha adoptado una postura más relajada respecto a su vida sentimental. “Estoy saliendo mucho. Estoy muy nocturna, me hago cargo. Estoy cuasi adolescente”, reconoció entre risas.

Cuando De Brito le preguntó si este nuevo romance había tenido más de tres encuentros, ella no dudó: “Tres salidas”, confesó. Sin embargo, rápidamente aclaró que la relación aún es muy reciente y que podría no prosperar. “Puede ser que mañana no nos veamos más. ¡No me espanten a la gente!”, bromeó, dejando entrever que aún no está lista para asumir un compromiso más serio.

A pesar de la insistencia de los panelistas, Sabrina se mantuvo firme en su postura de no dar nombres ni entrar en detalles sobre su nuevo vínculo. Lo que sí dejó en claro es que está disfrutando esta etapa de su vida con total libertad, sin presiones y sin la necesidad de ocultar lo que está viviendo.