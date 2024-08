Santiago Maratea regala su ropa de lujo: el extraño motivo

Santiago Maratea tomó la decisión de regalar su ropa de marca y compartió una reflexión sobre el motivo que lo llevó a tomar la decisión. El influencer obtuvo la aprobación de sus seguidores y otros pidieron que venda esas prendas y que done el dinero.

”Gente, ¿les puedo hablar de algo que no tiene que ver con las colectas? Un segundo, les quiero comentar que estoy regalando toda mi ropa de marca . Todo lo que tengo de Louis Vuitton, Prada, Gucci, Bottega Veneta , Dolce & Gabbana. Lo estoy regalando todo, no lo quiero más”, dijo en su video donde reflexionó y opinó que ya no necesita vestirse así.

”Además, la razón por la cual yo estaba tan ocupado con estas marcas y con la idea de vestirme con ropa cara, era para hacer una diferenciación entre la caridad y la austeridad. Y romper con este mito de que uno para ayudar a las personas tiene que ser pobre o hacerse el pobre. Y creo que eso lo cumplí. No hace falta que me siga vistiendo con ropa toda ostentosa”, opinó sobre lo que lo llevó a tomar la decisión que por cierto recibió cientos de comentarios, incluso de personalidades famosas del mundo del espectáculo.

Luego aclaró: “Toda esa ropa me la pude comprar gracias a ustedes, entonces me parece un buen gesto regalárselas. La que me queda, porque gran parte se la fui regalando a mis amigos”.

El influencer que mantiene vigente sus colectas, reflexionó sobre la posibilidad de haber invertido en esas empresas (refiriéndose a las marcas de su ropa) y no haber gastado plata en ellas. “Básicamente le pregunté al ChatGPT cuánta plata hubiera generado y me llevé una sorpresa, porque en todos los casos me hubiese ido a pérdida”.

”O sea que no sé qué es mejor, si haberla gastado en ropa o haberla invertido, porque si la invertía la perdía también. Se darán cuenta de que no sé del tema inversiones. Es lo que quiero empezar a aprender”, dijo Maratea dejando en claro que quiere meterse en el mundo de las inversiones.

La campaña de Maratea por Rosario

Santiago compartió también en las redes sociales el avance de la colecta lanzada para ayudar al Hospital de Niños Victor J. Vilela de Rosario: ya se juntaron 70 millones de pesos.

El objetivo final es llegar a los 700 millones de pesos para poder instalar en el Vilela una sala adaptada para pacientes oncológicos para que niños que reciben su tratamiento puedan “jugar, divertirse y tengan ganas de ir” al centro de salud.

Además, reconoció la importancia de tener esa nueva sala, ya que los niños que reciben los tratamientos de quimioterapia pueden enfocar su atención en los juegos y así liberar endorfinas que sirven como “anestésicos naturales”, lo que reduce el dolor, crea una sensación de bienestar y refuerza el sistema inmune.