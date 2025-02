Se supo qué pasará con el hijo de Morena Rial tras ser nuevamente detenida por la Justicia

morena rial detenida

"La información que quiero contar es sobre la condición en la que está Morena. Obviamente está mal, pero no está en condiciones de que suceda nada prontamente. Les contaba la situación del bebé. La Defensoría de Menores está evaluando la situación del bebé. No le quitarían la custodia, pero pueden llegar a darle la guarda al abuelo", relató la periodista Pia Shaw.

Luego, la panelista brindó más detalles específicos de la causa sobre su tenencia: hoy, Amadeo, está bajo el cuidado de Jorge Rial y cómo esto afectaría en la decisión que tome la justicia, por ello expuso: " Todo depende de la Defensoría de Menores y su condición de prisión preventiva. Al bebé le van a poner un abogado de niño que consideran que sus progenitores no están en su eje y protegiéndolo. Esto tiene que ver con la situación procesal que también está el padre de la criatura que está prófugo, tomando como referencia ambas detenciones. Esto lo están explicando dentro de la comisaría".

La palabra de la ex pareja de Morena Rial y padre de Amadeo

ogas - rial.png

Por otra parte, la ex pareja de Morena Rial y padre de Amadeo rompió el silencio, tras ser entrevistado por Luis Ventura en América TV el viernes por la tarde, allí Matías Ogas expresó su enojo debido a que el hijo que tiene en común con Morena Rial se encuentre bajo el cuidado de su abuelo, Jorge Rial “No sé quién se cree que es, porque se golpea el pecho y hace 4 meses que me hijo nació, y es la primera vez que lo ve. Me bloqueó, no puedo hacer videollamada, no tengo ningún contacto. Estoy totalmente quebrado porque no lo puedo ver y esta persona no me contesta los mensajes ”. Ogas concluyó su entrevista con el programa “A la tarde” con declaraciones fuertes y momentos de tensión entre el entrevistado y el panel, sobre todo, el conductor, Luis Ventura.