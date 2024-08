Sorpresa por quién podría conducir el Cantando

milett-figueroa-y-marcelo-tinelli.jpg

La conducción, según anticipó el periodista, podría estar a cargo de Moria Casán, Pampita, Karina La Princesita, Zaira Nara o Paula Chaves. Moria fue contundente cuando le preguntaron si volvería a participar del reality y negó la posibilidad asegurando que fue lo suficientemente funcional al show en otras oportunidades.

En cuanto a los participantes, Manzana (Federico Farías), Emma Vich, Furia, el Conejo Alexis Quiroga y Coti Romero fueron tentados. En Intrusos sumaron más nombres: Iliana Calabró, ganadora del primer Cantando, Benito Fernández, Darío Lopilato, Julieta Prandi, Mariana Genesio Peña, Camila Lattanzio, Silvio Soldán, Charlotte Caniggia, Denise Cerrone, Fabian Gianola podrían animarse al certamen.

El Cantando sería una temporada con un total de 80 programas, que se emitirán desde mediados de septiembre hasta diciembre. El reality competiría con Survivor o Bake Off en la pantalla de Telefe y con The Floor en El Trece con la conducción de Guido Kazcka.

Furia no será parte del Cantando

Ni Moría Casán. Ni Furia. América tiene todo listo para ponerle primera a una nueva edición del Cantando, pero ya hay personajes tentados que le dieron vuelta la cara a la propuesta de ser parte del show.

La primera en decir que no fue Moria y sostuvo que ya fue funcional al show en otras oportunidades. También lo hizo Furia que, tras dejar atrás Telefe, recibió la propuesta, pero su respuesta fue un tajante no con argumentos.

“Ya cumplí mi rol con la tv, por eso no quiero ir al Cantando”, dijo la doble de riesgo en Carajo Stream. Y agregó: “Hay mucha gente que no habló bien de mí en la televisión y no quiero darle más que hablar a esa gente. No quiero que mis fans pongan la tele y generen rating”. Y fue tajante: “Sería bueno que antes me conozcan, antes de bardearme”.

La edición más reciente del reality fue en 2020 en medio de la pandemia de coronavirus. Ángel de Briro y Laurita Fernández fueron los encargados se la conducción del certamen que ganó Cachete Sierra. El ciclo no fue uno de los más exitosos, pero cumplió con las expectativas de El Trece en aquel momento.