Telefe retirará Poné a Francella del aire: qué programa lo reemplaza

Vuelve Pasapalabra con Iván de Pineda en reemplazo de Poné a Francella

A partir de este domingo, Telefe presenta una nueva temporada de Pasapalabra, bajo la producción integral de Kocawa. En cada emisión, se enfrentarán dos equipos a través de distintos juegos, cuyo objetivo es sumar segundos para el desafío final, conocido popularmente como “el rosco”.

En el primer capítulo de esta edición estarán:

Equipo 1: Lizy Tagliani (capitana), Vicky Xipolitakis y Fernando Carlos.

Lizy Tagliani (capitana), Vicky Xipolitakis y Fernando Carlos. Equipo 2: Claudia Villafañe (capitana), Leticia Siciliani y Nico Peralta.

ivan-de-pineda-pasapalabra.jpg

La gran atracción del programa es justamente “el rosco”, un reto que tendrá un valor de dos millones de pesos en esta temporada. Además, regresan juegos muy queridos por la audiencia como Tutti Frutti, Palabras actuadas, La pista musical, Armapalabra, entre otros.

Pasapalabra, conocido internacionalmente como “Alphabet Game”, se basa en el formato creado por Andrew O´Connor, Rebecca Thomhill y Mark Maxwell Smith (ARMS UK). La distribución corre por cuenta de ITV Studios, mientras que la producción está a cargo de ITV Studios y Kocawa.

Con la simpatía de Iván de Pineda, el ciclo se propone animar las noches de domingo e invita a compartir juegos en familia, confirmando que Telefe apuesta fuerte a su programación de entretenimiento tras el especial de Poné a Francella. De esta manera, el canal busca seguir innovando y renovando su grilla, adaptándose a la demanda de los televidentes.

Los ratings de Poné a Francella no fueron buenos

Pone a Francella no dio los resultados que las autoridades de Telefe esperaban cuando decidieron reponer el ciclo. Luego de un muy buen arranque en materia de audiencia en su reestreno, cada semana perdió un poco más de rating.

El pasado sábado no fue la excepción. No solo no fue lo más visto del día y no ganó su franja, sino que no entró en la lista de los cinco más programas más vistos de la jornada. Se ubicó en el sexto lugar con 3.7 puntos de rating.

Al menos tuvo un premio consuelo, fue el tercer ciclo más visto del canal de las pelotas, atrás de Escape Perfecto Especial y Escape Perfecto, que marcaron 5.2 y 3.8 respectivamente.

En el marco del festejo por los 35 años al aire, Telefe decidió reestrenar el exitoso programa de principio de siglo. El ciclo de sketches protagonizado por Guillermo Francella, contaba con un gran elenco compuesto por Florencia Peña, Mariana Briski, Gabriel Puma Goity, Andrea Frigerio, Manuel Wirtz, Cecilia Milone y Julieta Prandi. La fórmula era simple: diferentes situaciones de la vida cotidiana llevadas al extremo o exacerbadas en tono de humor.

Las críticas de Florencia Peña al regreso de Poné a Francella

La voz crítica que más llegada tuvo fue la de Florencia Peña: “Yo amé hacer ‘Poné a Francella’, amo laburar con Guille, creo que soy la mujer con la que más trabajó, nos entendemos muy bien, aprendí mucho de él, me divierto mucho con él, pero yo creo que el humor tiene que ver con las épocas. Si hoy vemos a Olmedo, uno puede entenderlo mirando para atrás y diciendo ‘ese es el humor del que nos reíamos’, pero si lo ponés hoy, no te reís. Me parece que están fuera de contexto”, reflexionó la actriz en OLGA.

Florencia Peña.jpg

Entre los ejemplos que uso para argumentar su postura, Peña mencionó “El Manosanta”, un clásico de Alberto Olmedo, y también hizo referencia a su propio personaje en el sketch de “Sambucetti”, donde interpreta a una ejecutiva que acosa al personaje de Francella, un empleado de su oficina.

Según la actriz, el cambio cultural y los avances en cuestiones como el feminismo hacen que algunos contenidos ya no sean aceptables. “Hoy no haría Sambucetti ni La nena con esta cabeza y este contexto. Pero lo hicimos, y también dejé que pasaran cosas que hoy por hoy me pregunto cómo no me daba cuenta”, reconoció.

El "Puma" Goity, también parte del elenco le respondió a Florencia Peña: “Es una opinión de Florencia, qué sé yo, pero el público está encantado”, aseguró Goity con firmeza. “Tampoco hay que subestimar a la gente. Me parece que ponerse tan… Si no, tampoco haría una obra de esclavitud porque no hay más esclavitud. Me parece que es un poco exagerado”. El intérprete dejó clara su postura: para él, el humor debe ser juzgado en su contexto original y no reinterpretado con los ojos del presente.