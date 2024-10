Terminó la cirugía de Jorge Lanata: qué dice el último parte médico

El periodista Jorge Lanata ya lleva cuatro meses de internación y tres cirugías intestinales en el Hospital Italiano: el último parte médico sobre su salud explicó que los médicos lograron finalizar el procedimiento quirúrgico. No obstante, permanece en cuidados intensivos .

Parte médico Jorge Lanata

El pronóstico alentador por parte del nosocomio hizo hincapié en que “se realizó el cierre definitivo de la pared abdominal” y aseguraron que el comunicador se recupera favorablemente después de la cirugía. “Se encuentra estable, sin requerimiento de drogas vasoactivas y con la función renal estable”, detallaron.

El escrito adelantó que Jorge Lanata continuará en Terapia Intensiva “donde estará bajo monitoreo y control estricto en los próximos días, los cuales serán claves para su evolución”.

La exesposa de Jorge Lanata le revocó el poder a Elba Marcovecchio, la mujer actual

Mientras Jorge Lanata atraviesa sus días más difíciles y lucha por su vida, su mujer y su exmujer no pueden dejar atrás sus diferencias. Sara Stewart Brown, su exmujer, difundió un comunicado para contar cómo es su acuerdo con el conductor y su decisión de revocar el despido de los empleados que acompañan a Jorge Lanata desde hace tantos años.

LMN (12).png Sarah Stewart Brown y Jorge Lanata.

"Con Lanata tenemos un poder recíproco, el más amplio que pueda existir, que incluye la facultad de revocar otros poderes, en especial con cláusula de irrevocabilidad o inextinguibles para el caso de incapacidad o fallecimiento", comienza el extenso escrito de la mujer que le donó un riñón a Lanata para salvarle la vida.

"Así dice expresamente el poder. Nos lo otorgamos mutuamente y lo mantuvimos vigente por la confianza que siempre nos tuvimos y tenemos en la actualidad. Decidí usarlo, ejerciendo la facultad de revocar un poder en particular, porque ese poder que revoqué se estaba usando para hacer cosas que Lanata jamás hubiera hecho, contra personas a las que jamás hubiera perjudicado. Por lo que dejé sin efecto legal", expresó la ex del periodista.

"Tengo la certeza que Lanata no estaría de acuerdo en que la gente que lo acompaño fiel y amorosamente por más de 20 años, y que ya son parte de su familia, si queden sin cobrar su sueldo, incluso aunque una ley se lo permita. Lanata no piensa ni actuó jamás de esa forma. Conozco a Lanata desde hace 28 años, pasamos 19 de esos años juntos y construimos una relación de mucho amor, respeto y confianza, que se extendió más allá de nuestra separación acompañando las decisiones de cada uno.", continuó.

elba-marcovecchio-jorge lanata

"Él es un hombre valiente y fiel a sus convicciones que siempre protegió y defendió a sus hijas y no permitiría jamás que alguien les haga daño. Teniendo un poder mutuo y sabiendo que él haría los mismos que yo en una situación como esta no puedo hacerme la distraída. Me sentí obligada por las circunstancias a intervenir. Lo hice todo en regla, con la intervención de un escribano e informándose a la Justicia de manera inmediata", concluyó.