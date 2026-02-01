Thiago Medina reveló qué soñó mientras estuvo en terapia intensiva: "Me fui al cielo"

Thiago Medina compartió detalles conmovedores sobre el periodo en que estuvo al borde de la muerte y los 21 días que permaneció inconsciente. Durante una entrevista, el exparticipante de Gran Hermano describió experiencias sensoriales profundas y visiones que marcaron su percepción sobre el retorno a la vida. “ Me fui al cielo yo . Yo tenía la imagen en mi cabeza que no me olvido nunca, era como una puerta blanca ”, relató el joven sobre sus momentos de mayor criticidad médica.

El influencer explicó que sentía una lucha interna constante por despertar, mientras su cuerpo recibía sedación para permitir la curación de sus lesiones óseas. Al mismo tiempo, recordó haber visualizado figuras que le indicaban que aún no era su tiempo de partir, lo que coincidía con los esfuerzos de los profesionales de la salud. “Yo hacía fuerza con mi cabeza, le mandaba a mi cuerpo señales para despertarme y los doctores me seguían durmiendo”, detalló sobre su compleja recuperación en terapia intensiva.

Tras superar esta etapa, tanto el creador de contenido como Daniela Celis adoptaron una filosofía de crianza para sus mellizas, Aimé y Laia, totalmente alejada de la estimulación digital. En el reciente segundo cumpleaños de las niñas, la pareja celebró con juegos analógicos y actividades que fomentan la creatividad sin el uso de tablets o teléfonos. “ 2 años criando sin pantallas, sí, muy difícil : mucha creatividad, dedicación, paciencia y amor”, manifestó Pestañela sobre el compromiso que mantienen como familia.

La propuesta pedagógica de Thiago Medina con sus hijos

Esta tendencia de limitar la tecnología en la niñez es compartida por otras figuras del espectáculo, quienes priorizan el desarrollo de habilidades manuales y la lectura. Tanto Medina como otros referentes coinciden en que ofrecer alternativas tradicionales ayuda a los niños a conectar mejor con su entorno y con sus padres en el día a día. “No quiero darle pantallas, yo prefiero que juegue. Yo le di libros, le leo y ahora le armé una bibliotequita”, comentó por su parte Nicole Neumann sobre hábitos similares que emplea con sus pequeños.

Finalmente, el ex concursante del reality show destacó que hoy valora cada instante junto a sus seres queridos, transformando su traumática experiencia en un motor para vivir con mayor consciencia y gratitud. Aunque admitió haber tenido sueños oscuros durante su internación, prefiere enfocarse en el presente y en los pequeños placeres que le brinda su nueva oportunidad de vida. “Estuve un mes y dos semanas internado, de ese tiempo pasé un total de tres semanas dormido. Se hizo eterno”, concluyó el joven al recordar su paso por el hospital.