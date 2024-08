Tini Stoessel impactó en Irlanda: así son las carísimas botas que usó

En medio de su estadía en el país, Tini Stoessel causó sorpresa con los extravagantes looks que mostró en sus redes sociales.

Tini Stoessel siempre da cátedra de moda con cada una de sus apariciones públicas. La cantante está a la vanguardia de las tendencias y sus looks nunca pasan desapercibidos. Durante su estadía en Dublín, en Irlanda, por su colaboración con Coldplay, la artista lució unas impactantes botas en uno de sus posteos, y causó sorpresa por su precio.

“Primera vez en Dublín. Quiero compartirles un poco de todos estos días. Primero la emoción que siento por lo que vivimos ayer, fue demasiado inolvidable, me lo quedo en el corazón para siempre”, comenzó diciendo Tini en su posteo, donde intentó resumir todo lo que vivió en la capital irlandesa.

La artista contó que tuvo que atender varias cuestiones, entre las que se incluyó su vestuario. “Paseamos, probamos muchos vestuarios para estos días y para el show de esta noche que vamos a cantar We pray todos juntos por primera vez, ¡qué emoción!”, admitió la cantante sobre su presentación en Irlanda, junto con Coldplay por la colaboración que hicieron.

tini 1.png Las botas con las que Tini Stoessel completó su look en Irlanda.

Cuánto valen las botas que lució Tini Stoessel en Irlanda

Sus fans repasaron cada una de las fotos que compartió y una de ellas acaparó su atención: compartió una postal de una bota muy vanguardista, con tacón, de caña alta, atada con un cordón a los lados y varias hebillas plateadas en la parte inferior.

Las botas en cuestión son de una reconocida marca llamada God Save Queens, que se destaca por sus diseños audaces y únicos. El diseño es el Wild Ride Boots, que es conocido por su elegancia y rebeldía. La foto de Tini generó la sorpresa de sus fans, que quedaron boquiabiertos al conocer el elevado precio del accesorio que acompañaría uno de sus looks.

Las botas que lució la actriz tienen un costo de 449.100 pesos y son completamente de cuero, con suela de caucho, pero también tiene detalles metálicos rodeando el exterior. Este modelo es uno de los más reconocidos de la marca y actualmente se encuentra agotado en todos los talles, según indica su página web.

tini 2.png El impactante precio de las botas que lució Tini Stoessel.

¡Es otra! El jugado cambio de look de Tini Stoessel en Irlanda

Tini Stoessel continúa consolidándose como una de las artistas más destacadas del momento, tanto en la escena local como en la internacional. Tras un exitoso encuentro con Chris Martin en las calles de Dublín y la grabación de una nueva canción junto a su banda favorita, Coldplay, la joven cantante sigue sorprendiendo a sus seguidores, esta vez con un renovado look que compartió a través de sus redes sociales.

Este jueves, Tini volvió a captar la atención de sus más de 21 millones de seguidores en Instagram al mostrar su nuevo estilo. En las imágenes y videos que publicó, la intérprete de “Posta” y "La Triple T" luce su característico cabello oscuro, pero con un giro: unas mechas rubias estratégicamente colocadas para resaltar los detalles de su rostro, junto a un mini flequillo recto y un corte carre que le dan un aire fresco y moderno.

La publicación no tardó en generar reacciones, alcanzando más de 384 mil "Me Gustas" en apenas una hora, y recibiendo cientos de comentarios que elogiaban su nuevo look. Además de los halagos por su estilo, muchos de sus seguidores la felicitaron por el importante paso que ha dado en su carrera desde Europa, especialmente tras su colaboración con Coldplay. "Los amo mucho, realmente nunca imaginé vivir algo tan increíble", expresó Tini en su cuenta oficial, demostrando su emoción y gratitud por el apoyo recibido.